جواد «غودولفين» حصان العام في أستراليا

أعلن فريق «غودولفين»، فوز الجواد «أنامو» بجائزة «حصان العام» في موسم السباقات الأسترالي، بعد تحقيقه ستة انتصارات مثيرة من الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً، بعمر الأربع سنوات، جاء آخرها مارس الماضي بلقب «جورج رايد ستيكس» الذي جرى على مضمار «رويال راندويك» الشهير.

وحصل «أنامو» الذي يقف حالياً «فحلاً» لـ«دارلي» في مزرعة «كليفنسايد»، على لقب بطل المسافات المتوسطة، كما واصلت جياد «غودولفين» حصد الجوائز، بنيل زميلته في الإسطبل «إن سيكرت» لقب «أفضل مهرات الثلاث سنوات» في موسم السباق الأسترالي، جراء فوزها على صعيد سباقات الفئة الأولى بلقبي سباقي «كولمور ستد ستيكس» و«نيوماركت هانديكاب».