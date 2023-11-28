«العين المرهق» يستقبل باختاكور الأوزبكي في سهرة آسيوية

يستقبل فريق العين في الساعة الثامنة من مساء اليوم، ضيفه باختاكور الأوزبكي على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، في وقت يعاني فيه «الزعيم» عامل الإرهاق، كون لقاء اليوم يقام بعد 48 ساعة فقط من مباراة الكلاسيكو التي جمعته مع شباب الأهلي، مساء أول من أمس، في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وهو ما جعل الفريق يكتفي بحصة تدريبية صباحية يوم أمس فحسب.

ولا تحمل المباراة أهمية كبيرة بالنسبة إلى «الزعيم» الذي ضمن تأهله متصدراً المجموعة، لكنه في المقابل سيكون مطالباً في الفوز من أجل الحفاظ على سجله التاريخي الرائع في مشاركته الحالية التي حقق فيها 4 انتصارات متتالية حتى الآن، لأول مرة في تاريخه، كما أن الفوز سيكون له انعكاس إيجابي على مشوار الفريق على الصعيدين المحلي والآسيوي.

وستكون المواجهة هي الظهور الرسمي الأول للمدرب الجديد، الأرجنتيني هيرنان كريسبو، على المستوى الآسيوي، بعد أن نجح في تجاوز حمى البدايات مع الفريق محلياً بقيادة «الزعيم» لحسم «الكلاسيكو» بثلاثية نظيفة أعادت تصحيح مسار الفريق في بطولة الدوري، وستكون لدى المدرب فرصة جيدة للدفع بمجموعة من اللاعبين البدلاء في لقاء اليوم، لإدخالهم في أجواء المباريات لإراحة الأساسيين في المقابل.

بدوره يأمل فريق باختاكور صاحب الأربع نقاط تحقيق الفوز من أجل إنعاش آماله الضئيلة في الحصول على إحدى البطاقات عبر بوابة أفضل الثواني، لكنه سيكون مطالباً في الوقت نفسه بخوض اللقاء بتوازن، خصوصاً أن بدلاء «الزعيم» يخططون لإثبات قدراتهم تحت أنظار المدرب الأرجنتيني كريسبو.