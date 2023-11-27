فوز كبير لشباب الأهلي على الوحدة في دوري السلة

تخطى فريق شباب الأهلي حاجز الـ100 نقطة، خلال فوزه الكبير على ضيفه الوحدة، بواقع (104-77)، في مباراة جمعتهما أول من أمس، لحساب ختام الجولة التاسعة في الدور التمهيدي من دوري كرة السلة.

ويتصدر الدوري النصر برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة عن شباب الأهلي الوصيف، وحافظ الوصل على مركزه الثالث برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن الشارقة في المركز الرابع، وتراجع البطائح إلى المركز الخامس برصيد 10 نقاط، وظل الوحدة والظفرة المرتاح في هذه الجولة في مركزيهما السادس والسابع، برصيدي تسع وسبع نقاط على التوالي.

ونال شباب الأهلي خلال الفوز على الوحدة، الأفضلية المطلقة في الفترات الأربع بواقع (25-16 و29-27 و27-14 و23-20).