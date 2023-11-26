حسن حمزة يُنقذ شباب الأهلي من هزيمة كبيرة أمام العين

فاز العين على مستضيفه شباب الأهلي، بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الأحد على ملعب استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مباراة كان نجمها الأول حارس «فرسان دبي»، حسن حمزة، الذي تصدى للعديد من الفرص التي كان من الممكن أن تزيد من «غلة» أهداف الزعيم.

وهيمن العين على بداية المباراة، مع تألق واضح لحارس شباب الأهلي، حسن حمزة، الذي زاد عن مرماه ببسالة في مناسبتين، الا أن لم يستطيع الصمود لأكثر من تسع دقائق، حينما تقدم لابا كودجو، للزعيم بعد كرة حضرها له إريك، وسدد من وضعية صعبة إلى داخل المرمى.

وتحسن أداء أصحاب الأرض بعد الهدف، لكن ماتيوساو، أهدر فرصة التعادل من مدى قريب، بعد مجهود فردي من زميله حارب عبد الله.

ووسط محاولات شباب الأهلي للتعادل الا أن بالاسيوس، كان له رأي أخر بإضافة الهدف الثاني للفريق الضيف بعد جملة ثلاثية اكتملت بتسديدة مُحكمة من جانب اللاعب الارجنتيني، استقرت على يمين الحارس«23».

وأهدر لابا كودجو فرصة تسجيل هدف ثالث من انفراد بالمرمي لكن الحارس، حسن حمزة «نجم المباراة الأولى»، تمكن من ابعاد الكرة لضربة ركنية «39».

وتواصلت الاثارة في الشوط الثاني، ومن خلاله واصل ماتيوساو اهدار الفرص على شباب الأهلي لتقليص النتيجة، بعد أن انفرد مجددا بالمرمى، وأنقذها هذه المرة الحارس خالد عيسى «58».

وظهر حارس شباب الأهلي حسن حمزة في الصورة مجددا بإبعاده هدف آخر مُحققا، بتصديه لتسديدة سفيان رحيمي، والتي حولها لركنية «66».

وقضى لابا كودجو على المباراة، حينما تمكن من إضافة الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه مستفيدا من ضربة جزاء نفذها بنجاح على يسار الحارس «82».

ورفع العين بهذا الانتصار رصيده للنقطة 18، بفارق نقطتين عن الوصل صاحب الصدارة، بينما تجمد رصيد شباب الأهلي عند 17 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث.