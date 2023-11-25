سجل هدفاً على طريقة محمد صلاح.. ليما يقود الوصل لفوز كبير على الجزيرة (فيديو)

حسم الوصل قمة الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين لمصلحته بالتغلب على مضيفه الجزيرة 4-2 معززاً صدارته لفرق البطولة.

وجاء الشوط الأول مميزاً على المستوى والفني والتنظيمي من كلا الفريقين، واللذان أظهرا احتراما متبادلا منذ الدقيقة الأولى، واستطاع الوصل أن يتفوق بفضل الكرات الثابتة، والتي تمكن من احداها ديالو أن يستغل كرة عرضية من ضربة ركنيه لعبها خيمينيز، ليرتقي لها مهاجم الوصل قبل زايد الزعابي، ويحولها برأسه على يمين الحارس علي خصيف"23".

وتمكن الجزيرة من العودة بقوة بعد الهدف وسيطر على مجريات اللعب بصورة واضحة وسط تراجع نسبي من لاعبي الوصل، الذين استقبلوا هدفا في تلك الأوقات عن طريق زايد الزعابي، الذي استطاع أن يُصحح الخطأ الذي بسببه تقدم الضيوف، بتمريرة "سحرية" من أليخاندرو بوزويلو، ليراوغ أحد مدافعي الوصل ويُسدد على يسار الحارس"29".

وفي الشوط الثاني، استطاع الوصل أن يتقدم من جديد بفضل مهارة فابيو ليما الذي سجل هدفاً على طريقة المصري محمد صلاح الذي اعتاد على التهديف من الزاوية نفسها بتسديد كرات ساقطة أقصى يمين حراس المرمى، حينما استلم الكرة داخل الصندوق وسددها بيسراه في أعلى الزاويا اليسرى لمرمى الجزيرة "50".

وبعدها عبدالرحمن صالح من توسيع الفارق لمصلحة الوصل من تسديدة أطلقها من خارج الصندوق لترتطم الكرة في جسد المدافع خليفة الحمادي لتخدع حارس الجزيرة وتسكن شباكه "60".

وجاء الدور على البديل كايو كانيدو ليضع بصمته في شباك الجزيرة بفضل تمريرة ليما ليضعها من بين أقدام علي خصيف "74".

لكن عمر تراوري أعاد الامل للجزيرة بتقليص الفارق بضربة رأس من عرضية علي مبخوت، ليفشل خالد السناني في التصدي لها "80".