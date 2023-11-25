"يوم مطر".. الوحدة يصطاد "الصقور" بنتيجة قياسية (فيديو)

تغلب الوحدة على فريق الامارات 4-1، السبت، على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن المرحلة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في ليلة تألق النجم المخضرم اسماعيل مطر وتسجيله أولى أهدافه في الموسم الحالي.

بعد شوط أول سلبي حضرت فيه الفرص الضائعة من الفريقين تمكن السوري عمر خريبين من افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض من ضربة رأس بعد دقيقة واحدة من انطلاقة الشوط الثاني، وبعدها بستة دقائق تمكن أحمد نور الله من تعزيز تقدم الوحدة مستفيداً من تسديدة باكييف التي ارتدت من العارضة ليُكملها داخل المرمى.

وأضاف الوحدة الهدف الثالث عن طريق كريستيان جوانكا بعد مجهود فردي مميز قام به سلطان الزعابي من جهة اليسار ليمرر كرة سهلة إلى اللاعب الأرجنتيني سددها في أعلى الزاويا اليمني "58".

#هدف



إسماعيل مطر (40 عاماً) يسجل أول أهدافه هذا الموسم تحت قيادة أرنو بويتنويغ



⚠️ إسماعيل مطر كان أحد أكبر المؤيدين لإستمرار بويتنويغ عدما استلم تدريب الوحدة بشكل مؤقت في الموسم الماضي

pic.twitter.com/Ywa50D7e9t — سدّد (@UAEkick) November 25, 2023

ووضع إسماعيل مطر بصمته في ليلة انتصار الوحدة بتسجيل الهدف الرابع من متابعة أمام المرمى سددها بيسراه "85"، وتمكن الإسباني ألكاسيرا من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه في الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع بعد خطأ دفاعي واضح.

ورفع الوحدة رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم للمركز الرابع فيما تجمد رصيد الامارات عند خمس نقاط.