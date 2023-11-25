الوصل في مهمة فك «العقدة» أمام الجزيرة

تُستكمل اليوم مباريات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين بإقامة ثلاثة لقاءات، تبرز فيها المواجهة الصعبة التي تجمع الجزيرة مع ضيفه الوصل، عند الساعة 19:30 مساء اليوم، فيما يلتقي الساعة 16:45 الوحدة مع ضيفه فريق الإمارات، وبالتوقيت نفسه يستضيف حتا بني ياس.

ويتطلع الوصل لمواصلة صدارة الترتيب العام لجدول الدوري، في المواجهة الصعبة التي تنتظره أمام الجزيرة، كما يهدف الوصل كذلك لمحاولة كسر عقدة تاريخية طاردته لأكثر من ثماني سنوات لم يتمكن خلالها من تحقيق الفوز على الجزيرة في أي زيارة سابقة له طوال تلك السنوات.

ولن يقل طموح الجزيرة في تحقيق الفوز، فهذه المواجهة تحديداً قد تكون مفترق طُرق بالنسبة للفريق، لتحديد مساره في صراعه نحو المنافسة على لقب الدوري، إذ يبتعد بفارق ست نقاط عن مستضيفه، والخسارة اليوم ستوسع الفارق بشكل أكبر إلى تسع نقاط ما يزيد الأمور صعوبة عليه.

في جانب آخر، ستكون الأنظار في مباراة الوحدة وفريق الإمارات، مسلطة على المدير الفني الجديد لـ«العنابي»، الهولندي آرنو بويتنويغ، والذي تولى المهمة خلفاً للجنوب إفريقي موسيماني، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج. ويرغب الوحدة في تصحيح الوضع والعودة ولو تدريجياً إلى مكانه بين فرق المقدمة للمنافسة على اللقب.

وتولى آرنو بويتنويغ تدريب الوحدة في الجولة 20 من الموسم الماضي، خلفاً للإسباني مانويل خيمينيز، والذي تمت إقالته بعد الخسارة من العين في الجولة 19، إذ استطاع المدرب الهولندي أن يُنهي الموسم في المركز الثالث خلف شباب الأهلي والعين.

ولن تكون مهمة المدرب الجديد سهلة في أول ظهور من على المقاعد الفنية، إذ بات مُطالباً بعودة بريق «أصحاب السعادة» للمنافسة وتقديم الأداء الذي يتناسب مع إمكانات وقدرات لاعبي العنابي.

وفي مباراة ثالثة، يدخل فريقا حتا وبني ياس مواجهتهما في ظروف متشابهة إلى درجة كبيرة، فكل فريق حقق الفوز في الجولة الماضية، إذ تذوق «الإعصار» أول انتصار له هذا الموسم على حساب «الصقور» بالفوز عليه 4/2، وهو الانتصار الذي دفع حتا لمغادرة المركز الأخير في جدول الترتيب العام بعد سبع جولات متواصلة على حساب عجمان، وتتجدد آماله في البقاء بين المحترفين، فيما يسعى بني ياس لتحقيق الفوز لمحاولة فرض المزيد من الاستقرار على نتائجه والتي تأرجحت من جولة إلى أخرى.