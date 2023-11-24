حملة غضب ضد مدرب منتخب باراغواي.. والسبب صورة كاكو

يواجه مدرب منتخب باراغواي، الأرجنتيني دانييل غارنيرو حملة غضب واسعة بسبب لاعب فريق العين، أليخاندرو روميرو (كاكو) الذي استدعاه المدرب لمباراتي تشيلي وكولومبيا، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، لكن مع ذلك لم يستعن بخدماته في المواجهتين اللتين انتهت الأولى منهما بالتعادل السلبي والثانية بالخسارة صفر-1.

وتلقى المدرب انتقادات من المشجعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن قبل الصحافة على حد سواء، إذ جرى تداول صورة كاكو على مقاعد البدلاء وهو مطأطئ الرأس، والحزن باد عليه، في الدقائق الأخيرة من مواجهة كولومبيا، بسبب عدم حصوله على فرصة المشاركة في المواجهة التي تكبد فيها منتخب بلاده الخسارة.

وذكرت صحيفة «ببيولر» الباراغويانية، أن كاكو قطع أكثر من 26 ألف كيلومتر، وهي المسافة بين الإمارات وباراغواي، دون أن يحظى بدقيقة واحدة من المشاركة في التصفيات، وأن الجماهير كانت تطالب بضرورة إشراكه خاصة في لقاء كولومبيا، لكن المدرب لم يستجب، وخرج باراغواي مهزوماً بهدف نظيف.

بدورها ذكرت صحيفة «إيه بي سي»، أنه خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية مباراة كولومبيا، علّق المدرب على السبب وراء عدم الدفع بكاكو، وقال: «كنا نمر بفترة صعبة خلال المباراة، كما أننا لم نكن مستحوذين على الكرة، لذلك كان لابد لنا من السعي إلى التوازن في وسط الملعب، وفي حال مشاركة كاكو في هذه الفترة، كنا سنكون قد استنزفنا طاقته، خصوصاً أننا كنا نريد لاعباً يتمتع بالقدرة على الركض لمسافة طويلة».

ويقدّم كاكو مستويات جيدة مع العين، إذ في آخر مباراتين في دوري أبطال آسيا، سجّل هدفين وصنع ثلاثة أهداف مهّدت لصعود الفريق مبكراً لدور الستة عشر من المسابقة، بينما على صعيد الدوري سجل هدفاً وصنع ثلاثة أيضاً، لكن ذلك لم يكن كافياً لمساعدته على حجز مقعده في تشكيلة منتخب بلاده.

على جانب آخر، تكتمل صفوف فريق العين خلال الحصة التدريبية مساء اليوم، بعودة جميع الدوليين للمشاركة في التحضيرات للمواجهة الصعبة التي تنتظر «الزعيم» بعد غد أمام مضيفه شباب الأهلي، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.

وكان الفريق خاض عدداً من الحصص التدريبية خلال الفترة السابقة بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني هيرنان كريسبو، كما أدى تجربة ودّية أمام فريق الاتحاد، أحد أندية الدرجة الثانية وفاز فيها بنتيجة 4-1. يذكر أن «البنفسجي» سيفتقد خدمات قائده بندر الأحبابي في قمة الأحد بداعي الإيقاف.