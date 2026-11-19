وضع العين حداً لسلسلة نتائجه السلبية الأخيرة في دوري المحترفين، بعدما تغلب على ضيفه الظفرة 2-1، اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد، في الجولة التاسعة، ليعود إلى سكة الانتصارات ويعزز موقعه في سباق المنافسة على الصدارة.

وانتظر "الزعيم" حتى الدقيقة 43 لافتتاح التسجيل، عندما استغل المدافع ماركوس مايا كرة رأسية من زميله جياكومـاكيس، ارتطمت بمدافع الظفرة سوزا، لتتهيأ أمامه ويودعها الشباك، منهياً الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، عزز الحسين رحيمي تقدم العين بالهدف الثاني، بعدما تابع كرة ارتدت من القائم إثر تسديدة من كاكو، ليكملها داخل المرمى، مؤكداً تفوق فريقه وحصده النقاط الثلاث.

وقلص عبد الله الكربي الفارق للظفرة بتسديدة صاروخية من على حدود المنطقة.

ورفع العين رصيده إلى 17 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني متساوياً مع الجزيرة صاحب الصدارة، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 6 نقاط في المركز 12.