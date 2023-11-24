حكم برتغالي يدير مباراة الوحدة و«الصقور»

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم على صفحته الرسمية عبر منصة «إكس»، تعيين طاقم تحكيم أجنبي بقيادة الحكم البرتغالي، تياجو مارتينيز، لإدارة مباراة الوحدة أمام ضيفه فريق الإمارات، والمقررة غداً ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويضم طاقم تحكيم المباراة، الحكمين المساعدين، أندري كامبوس، وبيدرو سامرتنيز، وبدر بوجمهور حكماً رابعاً، وهيلدير مالهيريو حكم فيديو، ويحيى الملا حكم فيديو مساعداً.