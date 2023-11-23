كاراتيه شباب الأهلي يتوج ببطولة «نجوم المستقبل»

توج شباب الأهلي بلقب بطولة «نجوم المستقبل» للمواطنين، التي جرت أول من أمس على صالة نادي الشارقة، ونظمها اتحاد الكاراتيه للفئات العمرية من ستة حتى 18 عاماً فما فوق، وسجلت مشاركة قياسية بلغت 400 لاعب ولاعبة.

ومثلت بطولة «نجوم المستقبل» المؤهلة لانضمام اللاعبين المواطنين لقوائم المنتخبات الوطنية للأشبال والفتيات وصولاً للرجال والسيدات، باكورة بطولات موسم اتحاد الكاراتيه، وعرف من خلاله لاعبو ولاعبات شباب الأهلي، اقتناص المركز الأول بإجمالي 49 ميدالية ملونة (21 ذهبية - 16 فضية - 12 برونزية)، تلاه نادي اتحاد كلباء بإجمالي 25 ميدالية (ست ذهبيات - خمس فضيات - 14 برونزية)، وحل ثالثاً نادي الفجيرة للفنون القتالية بإجمالي ست ميداليات (أربع ذهبيات - برونزيتين).

وتوج نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه، راشد آل علي، في ختام المنافسات، بصحبة كل من عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية بالنادي سليمان الهاجري، والأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي حميد شامس، والأمين العام المساعد للاتحاد عبدالله البادي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، أبطال «نجوم المستقبل».

وأشاد نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه، راشد آل علي، بارتفاع مستوى المنافسات في البطولة، مؤكداً في تصريحات صحافية، أن: «المنافسات أفرزت العديد من المواهب الواعدة التي سيتم اختيار عدد كبير منهم للالتحاق بالمنتخبات الوطنية».