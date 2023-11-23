كوزمين يواجه «تلميذه النجيب» في لقاء الشارقة والبطائح

تشهد مباراة البطائح وضيفه الشارقة، التي ستقام الساعة 7:30 مساء اليوم في افتتاح الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، صراعاً من نوع خاص بين المدربين الرومانيين، «التلميذ» ميريل رادوي مدرب البطائح، و«أستاذه» مدرب الشارقة، أولاريو كوزمين، في أول مواجهة تنافسية بينهما، بعد سنوات طويلة من العمل معاً.

وتعود علاقة رادوي وكوزمين إلى نحو 20 عاماً سابقة، حين اختار كوزمين رادوي ليكون ضمن فريقه، حين تولى قيادة فريق ستيوا بوخارست الروماني في موسم 2002-2003، ثم شاءت الأقدار بعد ذلك أن يلتقي كوزمين مجدداً بنجم الارتكاز، حين تولى الإدارة الفنية لنادي «إف سي اس بي» الروماني في موسم 2006-2007.

ولم تتوقف العلاقة بينهما على مستوى الملاعب الرومانية، بل انتقلت إلى الملاعب الخليجية، حين تولى كوزمين تدريب الهلال السعودي، في يناير من عام 2009، ولكن العلاقة بينهما لم تستمر لأكثر من ثلاثة أشهر، بسبب الرحيل المفاجئ والسريع لكوزمين عن الهلال.

وبعد عامين، عاد رادوي ليلتقي مع كوزمين مجدداً عبر بوابة نادي العين، الذي تعاقد مع المدرب واللاعب الروماني في موسم واحد، ليقضيا معاً موسمين، حققا خلالهما الكثير من النجاحات بقميص «البنفسجي»، وتواصلت العلاقة القوية بين رادوي وكوزمين، فعملا معاً في نادي شباب الأهلي، وحصلا معاً على العديد من الألقاب لـ«الفرسان».

ودفعت العلاقة القوية التي تربط رادوي مع كوزمين إلى أن يقبل الأول بنصيحة الأخير بالعمل في المجال التدريبي، فبدأ مسيرته التدريبية بعد الاعتزال بثلاث سنوات، فدرب في بداية مشواره فريق ستيوا بوخارست، ثم فريق أرغيس بيتشت، ليقود بعدها تدريب منتخب رومانيا تحت 21 عاماً، ثم منتخب رومانيا الأول ما بين عامي 2019 و2021، وبعدها فريق يونيفرسيتاتيا كرايوفا في الدوري الروماني، قبل أن يتولى منصب المدير الفني لفريق الطائي، وبعده انتقل لتدريب البطائح.

وسبق للمدربين أن التقيا في مباراة ودية خلال فترة التحضير للموسم الجديد، انتصر فيها الشارقة بهدف دون رد.

ويدخل البطائح المباراة بمعنويات جيدة، حيث يحتل المركز السابع، بـ11 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الشارقة الرابع. وكان البطائح جمع سبع نقاط في آخر ثلاث جولات، حيث فاز على خورفكان، وتعادل مع عجمان، وفاز على النصر، بينما الشارقة في آخر ثلاث جولات فاز على «الصقور» وعلى بني ياس، وتعادل مع الجزيرة.

• فريقا البطائح والشارقة جمع كل منهما 7 نقاط، في آخر 3 جولات من الدوري.