الشارقة يقترب من نصف نهائي «آسيوية اليد»

بات فريق الشارقة على بعد خطوة من ضمان التأهل إلى نصف نهائي بطولة الأندية الآسيوية الأبطال لكرة اليد، بعدما حقق أمس، فوزه الرابع على التوالي، وجاء على حساب فريق شباب صيدا اللبناني (34-21)، في مباراة جمعت الفريقين على صالة نادي القادسية بمجمع الشيخ سعد العبدالله، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دور مجموعات البطولة المقامة حالياً في العاصمة الكويتية، وتمتد حتى 26 الجاري.

كما شهدت الجولة، إحياء القادسية آماله في المنافسة على ثانية البطاقات المؤهلة للدور نصف النهائي، بفوزه على العربي القطري بنتيجة (27-25)، كما فاز الجيش العراقي على ساي الهندي بواقع (41-20).

وعزز الشارقة صدارته للترتيب العام للمجموعة بالعلامة الكاملة ورصيد ثماني نقاط، بفارق نقطتين عن كل من العربي القطري والقادسية الكويتي اللذين تشاركا المركز الثاني، وأهدى انتصار الجيش العراقي الدخول في شراكة على المركز الرابع مع شباب صيدا برصيد النقطتين لكل منهما، وحافظ ساي الهندي على مركزه الأخير برصيد صفر نقطة.

وبات الشارقة بحاجة إلى التعادل أو الفوز على العربي القطري غداً، في ختام دور المجموعات، لتأكيد جدارته بصدارة فرق المجموعة والعبور إلى الدور نصف النهائي.

وجاءت أحداث المباراة لتؤكد التفوق الواضح لفريق الشارقة على حساب شباب صيدا اللبناني، بعد شوط أول أنهاه «الملك» متفوقاً بفارق 10 أهداف (20-10)، قبل أن يوسع الفارق خلال الشوط الثاني (34-21).

وتألق في الشارقة محترفه الجزائري زهير نعيم الذي حصد جائزة أفضل لاعب في المباراة، في تأكيد آخر على تألق لاعبي «الملك» بعدما توج بالجائزة ذاتها الحارس محمد الطاهر في لقاء القادسية في الجولة الافتتاحية، ومن ثم حصول علي عيد على الجائزة في لقاء الجيش العراقي، متبوعاً بنيل سيف الأنصاري الجائزة أمام ساي الهندي.