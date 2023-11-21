الشارقة يمطر شباك ساي الهندي بـ 51 هدفاً في «آسيوية اليد»

حقق فريق اليد في نادي الشارقة، انتصاراً عريضاً على حساب ساي الهندي، جاء بأكثر من «دبل سكور» وبنتيجة (51-20)، في مباراة جمعتهما أمس، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في دوري مجموعات بطولة الأندية الآسيوية الأبطال الـ26، المقامة حالياً في الكويت حتى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة 11 نادياً.

وأضاف الشارقة انتصاره الثالث على التوالي، بعد فوزه يوم الجمعة الماضي على صاحب الضيافة فريق القادسية الكويتي (30-28)، وأتبعه أول من أمس، بالفوز على فريق الجيش العراقي (35-16).

واقترب الشارقة خطوة إضافية نحو بلوغ الدور نصف النهائي، بعد أن عزز صدارته للترتيب العام لفرق المجموعة بست نقاط، مع بقاء مباراتين له في دوري المجموعات، تجمعه غداً مع شباب صيدا اللبناني، قبل أن يواجه العربي القطري في 23 من الشهر الجاري.