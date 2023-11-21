«أميركية الشارقة» و«جامعة الإمارات» يتوجان ببطولة القوة البدنية

فاز فريق الجامعة الأميركية في الشارقة للرجال بالمركز الأول لبطولة الجامعات للقوة البدنية التي نظمها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بينما فاز فريق جامعة الإمارات بالمركز الأول لفئة السيدات في البطولة التي أقيمت في القاعة الرياضية في الجامعة الأميركية في الشارقة، وتوج الفائزين رئيس مجلس إدارة الاتحاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، بحضور مدير الجامعة البروفيسور تود لورسن، والأمين العام لاتحاد بناء الأجسام محمد عبدالرحيم المري، وعضو مجلس الإدارة فيصل الغيص، ورئيس لجنة المسابقات أحمد جوهر. وشهدت البطولة مشاركة 118 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 جامعة في مسابقة الرجال وثماني جامعات في مسابقة السيدات.