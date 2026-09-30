«الألعاب المدرسية» تنطلق 20 أكتوبر وتشمل 15 رياضة

أعلن اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي انطلاق منافسات النسخة الخامسة من بطولة الألعاب المدرسية الإماراتية للعام الدراسي 2026-2027 يوم 20 أكتوبر المقبل، وتشمل 15 رياضة بالتعاون مع الجهات المعنية والمجالس الرياضية.

كما أعلن الاتحاد، في بيان أمس، انطلاق الموسم الثالث من بطولة الألعاب الجامعية يوم 5 أكتوبر المقبل، برعاية وزارة الرياضة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ممارسة الرياضة كنمط حياة في الأوساط الطلابية، ومواصلة اكتشاف المواهب الرياضية في مختلف المراحل العمرية.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، إن الألعاب المدرسية الإماراتية والألعاب الجامعية تمثلان منصتين وطنيتين لترسيخ الرياضة كأسلوب حياة في البيئة التعليمية، وتطوير مهارات الطلبة في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، مؤكداً أن المدارس والجامعات رافد رئيس لاكتشاف المواهب الرياضية ورفد رياضة الإمارات بها.

وأضاف أن النسخة الجديدة من الألعاب المدرسية الإماراتية تشهد توسيع قاعدة المشاركة بإضافة رياضتي المصارعة وكرة السلة، انطلاقاً من الإيمان بأن الرياضة حق مكفول للجميع في المنظومة الرياضية الوطنية، إلى جانب توسيع نطاق منافسات الألعاب الجامعية لتشمل 7 رياضات فردية وجماعية.

وقال: «نعمل مع جميع شركائنا لتنمية منظومة اكتشاف المواهب بدءاً من مقاعد الدراسة، للانتقال بها إلى برامج الرعاية المتخصصة، عبر الاستعانة بأحدث التقنيات وبالتعاون مع فرق عمل متخصصة عالمية تحت إشراف وزارة الرياضة واللجان التابعة لها، لوضع تلك المواهب على مسارات التميز الرياضي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية».

وتشمل الرياضات الـ15 الفردية والجماعية في منافسات البطولة: كرة القدم، وألعاب القوى، والقوس والسهم، والريشة الطائرة، والرماية بالليزر، وكرة الطاولة، وسباق الموانع، والشطرنج، والمبارزة، والجودو والجوجيتسو، والتايكوندو والسباحة، إلى جانب رياضتي المصارعة وكرة السلة اللتين تضافان للمرة الأولى، فيما يشارك في بطولة الألعاب الجامعية 195 فريقاً يمثلون 50 جامعة من مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة على مستوى الدولة على أن تقام النهائيات في شهر أبريل 2027.