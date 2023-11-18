كلباء يهدد «الملك» بوداع مبكر للكأس

بات فريق الشارقة، حامل لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مهدداً بتوديع البطولة أمام مضيفه كلباء الذي يلتقيه مساء اليوم الساعة 19:30 في إياب الدور ربع النهائي والتي تقام على استاد كلباء. وخرج الشارقة بنتيجة سلبية في مباراة الذهاب، حينما خسر على ملعبه بنتيجة 3/2، ما يفرض عليه الفوز بفارق هدفين، أو الفوز بفارق هدف إذ زادت أهدافه اليوم في شباك كلباء عن ثلاثة.

وتُطبق لوائح رابطة المحترفين في الكأس، قاعدة الهدف خارج الملعب بهدفين، وهو ما يمنح كلباء ثلاث فرص لتخطي هذه المرحلة من البطولة، وبلوغ الدور نصف النهائي، ويضمن الفوز أو التعادل بأي نتيجة تأهل كلباء، كما أن الخسارة بهدف دون رد أو بهدفين مقابل هدف، ستمنحه الأفضلية على حساب الشارقة، فيما سيلجأ الفريقان لوقت إضافي في حال إذا ما انتهت المباراة عند نتيجة الذهاب «3/2».

وعلى الرغم من صعوبة موقف الشارقة، وأفضلية كلباء استناداً لنتيجة الذهاب، إلا أن المواجهة من المتوقع أن تشهد كل السيناريوهات، نظراً للقوة الهجومية الكبيرة التي يملكها فريق الشارقة والمتمثلة في الثلاثي، موسى ماريغا، وتيغالي، وكايو لوكاس، إلى جانب ثنائي الوسط بيانيتش، وفراس بالعربي، وهو ما سيمثل ضغطاً كبيراً على دفاع كلباء في أغلب أوقات المباراة.

في المقابل، فإن كلباء، يملك قوة هجومية لا يُستهان بها، وتحديداً على مستوى الهجمات المرتدة، والتي ستكون على الأغلب الرهان الأكبر الذي سيعتمد عليه المدرب فرهاد مجيدي، وخصوصاً الثلاثي المهاري ليونادرو ومهدي قائدي وفومبرجار. يذكر أن كلباء والشارقة التقيا ثلاث مرات من قبل في بطولة الكأس في ثلاث مناسبات، فكان الفوز لكل فريق مرة واحدة وحضر التعادل في الثالثة.

كلباء فاز ذهاباً خارج أرضه بنتيجة 3/2 على الشارقة.