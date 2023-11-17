الشارقة يفوز على القادسية في "آسيوية اليد"

حقق فريق الشارقة انتصاراً مستحقاً على القادسية الكويتي بفارق هدفين (30-28)، في مباراة جمعتهما اليوم، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية في البطولة الآسيوية للأندية الأبطال لكرة اليد، المقامة في الكويت حتى 26 الجاري، بمشاركة 12 نادياً.

وجاءت بداية المباراة متقاربة المستوى، قبل أن ينجح الشارقة من انهاء الشوط الأول متقدماً بفارق الهدف وبنتيجة (16-15)، وليواصل "الملك" خلال مجريات الشوط الثاني الاعتماد على سرعة بناء الهجمات وقوة الاجنحة التي قادته لحسم المباراة لصالحه بنتيجة (30-28). ويواصل الشارقة مشوراه يوم غدٍ بلقاء الجيش العراقي.