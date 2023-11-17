قمة دبا الفجيرة والظفرة تزيّن الجولة التاسعة لدوري «الأولى»

تنطلق في الرابعة و40 دقيقة مساء اليوم، منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى، بإقامة أربع مباريات، ويلعب فيها دبا الفجيرة مع الظفرة، والذيد مع «غلف إف سي»، و«يونايتد» مع العروبة، وسيتي مع «غلف يونايتد».

وتعد مباراة دبا الفجيرة والظفرة قمة الجولة الحالية، باعتبار أن طرفيها هما الفريقان الهابطان من الموسم الماضي لدوري أدنوك للمحترفين، ولكونهما من أبرز الفرق المتنافسة على التأهل للصعود واللعب في «المحترفين» مجدداً، بينما يخوض العروبة المتصدر مباراة صعبة في ضيافة «يونايتد» الذي يقدم مباريات قوية في ملعبه.

وتستكمل الجولة غداً بمواجهة مسافي في ملعبه مع دبا الحصن، والفجيرة مع الحمرية في استاد الفجيرة الدولي، والرمس في ملعبه مع الجزيرة الحمراء، بينما يلتقي في الرابعة و45 دقيقة مصفوت في ملعبه مع العربي.

ويتصدر ترتيب الدوري العروبة برصيد 22 نقطة، يليه الظفرة 17، ودبا الحصن 15، والتعاون 13، ودبا الفجيرة والجزيرة الحمراء ولكل منهما 12 نقطة، ثم يونايتد 11، والحمرية والذيد ولكل منهما 10 نقاط، ثم العربي تسع نقاط، ومسافي تسع أيضاً، يليهما الفجيرة بثماني نقاط، و«غلف أف سي» ثماني نقاط أيضاً، ثم «غلف يونايتد» بسبع، ومصفوت بست، وأخيراً سيتي بأربع والرمس بثلاث نقاط.