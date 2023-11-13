خورفكان يواجه مليحة لتعزيز صدارة دوري الصالات

تنطلق عند الساعة السابعة والربع مساء غد الثلاثاء منافسات الجولة السابعة لدوري الامارات لكرة قدم الصالات بإقامة مباراتين، إذ يلتقي خورفكان على ملعبه مع مليحة، واتحاد كلباء مع دبا الحصن، بينما يلعب عند الساعة السابعة والنصف الحمرية مع البطائح.

ويطمح خورفكان "المتصدر" برصيد 14 نقطة إلى تعزيز صدارته بتحقيق خامس انتصاراته في البطولة عندما يلاقي مليحة صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة في مباراة لا تعد مضمونة في كرة الصالات بعد التطور الفني لفريق مليحة في الجولة الماضية.

ويتطلع البطائح "الوصيف" برصيد 10 نقاط إلى تحقيق فوز يساعده بالبقاء في المركز الثاني، بينما يدرك الحمرية "ثالث الترتيب" برصيد 9 نقاط اهمية الفوز الذي سينقله لمركز الوصيف.

ويبحث فريقا اتحاد كلباء (7 نقاط)، ودبا الحصن (8 نقاط) إلى تعويض خسارتيهما في الجولة الماضية، واستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على مركزيهما الحاليين على أقل تقدير.