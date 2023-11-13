مدرب الأهلي السعودي يطالب برحيل فيرمينو.. ويحدد البديل

كشفت تقارير صحافية سعودية، اليوم الإثنين، عن طلب المدير الفني لفرق الأهلي جدة، الألماني ماتياس يايسله، من إدارة النادي، الاستغناء عن خدمات البرازيلي روبرتو فيرمينو، والتعاقد مع بديل له في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "عكاظ": "مناقشات عدة جرت في الأيام الماضي بين المدرب ماتياس ومسؤولي الأهلي، لمناقشة تداعيات تراجع نتائج الفريق".

وأشارت الصحيفة إلى أن من ضمن مطالب المدرب ماتياس في الاجتماعات الأخيرة، كانت رحيل البرازيلي فيرمينو، مع انتظار عودة المدافع التركي ديميرال من الإصابة، وتقييم الإضافة الفنية التي سيقدمها للفريق في الفترة التي تسبق فتح باب الانتقالات الشتوية، أو التوجه إلى لاعب من داخل الفريق على صعيد خط الوسط حتى نهاية الموسم.

وأوضحت "عكاظ" أن "المدرب الألماني قدم للإدارة تصوراً شاملاً حول احتياجاته في فترة الانتقالات الشتوية، لتعزيز قدرات الفريق، ورفع مستواه داخل الملعب، بهدف تحسين النتائج بأسرع وقت ممكن".

وانضم فيرمينو إلى صفوف الأهلي السعودي بداية الموسم الحالي قادماً من ليفربول الإنجليزي، إلا أن اللاعب البرازيلي لم يسجل سوى 3 أهداف في أول مباراة له مع الفريق.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول الترتيب الدوري السعودي، برصيد 26 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الهلال متصدر الدوري بعد انقضاء 13 جولة عن انطلاقه.