«ويسترن سيمفوني» بطل الشوط الرئيس في افتتاح «كرنفال سباقات دبي»

تألق الجواد «ويسترن سيمفوني» بشعار «تتش غولد» للسباقات، وبإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس تاغ أوشيه، بتحقيق انتصار لافت في الشوط السادس والرئيس خلال افتتاح موسم «كرنفال سباقات دبي» أول من أمس، الذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل على مضمار «ميدان»، وتضمن ثمانية أشواط رعتها «طيران الإمارات»، بإجمالي جوائز مالية بلغت 1.4 مليون درهم. وبقيادة نفس الفارس، حقق «ليدينغ سبريت» لـ«تتش غولد» لقب الشوط السابع لمسافة 1٤00 متر.

وشهدت الأمسية أيضاً ثنائية للخيول المملوكة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، بفوز المهر «مشتري» بلقب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر رملي، في أول مشاركة له بعالم السباقات، ثم فوز الجواد «سديد» بلقب الشوط الثامن والختامي لمسافة 1400 متر رملي.

وحضر الأمسية الافتتاحية الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والمدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل المهندس محمد الشحي، وعضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، اللواء الدكتور محمد عيسى العظب.

وفي بقية النتائج، فاز «إيه إف يطوي» لـ«أبوظبي ريسنغ»، وبإشراف المدرب سيف المرر، بلقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر رملي.

وحقق «النصيب» لمحمد الشحي، وبإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة الفارس برناردو بينيرو، لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر رملي، قبل أن يذهب لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر رملي، إلى الجواد «الجداف» لمحمد السبوسي، وبإشراف المدرب أحمد بن حرمش، وقيادة الفارس كونور بيسلي. وعاد لقب الشوط الخامس لمسافة 1900 متر رملي إلى «قريب» المملوك لناصر عسكر، وبإشراف المدرب مصبح المهيري، وبقيادة الفارس المعتصم البلوشي.

• «مشتري» تُوج بلقب الشوط الرابع في أول مشاركة له بعالم السباقات.