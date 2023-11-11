كايو: الشارقة جاهز لكتابة «قصة جميلة» في «أبطال آسيا»

أكد لاعب الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس، أن «الملك» يسير بخطوات ثابتة في دوري أبطال آسيا، مشدداً على أن الفريق جاهز لكتابة «قصة جميلة» في البطولة القارية. وقال كايو لصحيفة «لانسي» البرازيلية، إن «الشارقة قدّم مستويات جيدة جداً في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات، ويتصدر المجموعة الثانية وحظوظه كبيرة في التأهل إلى دور الـ16 بعدما حققنا الفوز في مباراتين وتعادلنا في مثلهما».

وأضاف: «طموحاتنا كبيرة في البطولة القارية، على الرغم من صعوبتها، لكن نتعامل مع المسابقة بشكل تدريجي، إذ إن تركيزنا حالياً منصب على تجاوز دور المجموعات».

وتحدث عن إهدار الشارقة لفرصة الفوز على «ناساف» الأوزبكي على ملعبه في الجولة الرابعة. وقال: «لقد كانت مباراة معقدة وصعبة على الرغم من أننا تقدمنا بالهدف الأول، لكن المنافس لم يكن سهلاً وارتفعت الإثارة بإهداره ركلة جزاء، إلى جانب طرد لاعب من الشارقة، ثم لاعب آخر من الفريق الأوزبكي، لكن بشكل عام نتيجة التعادل خارج أرضنا تعد جيدة، والأهم أننا حافظنا على صدارة الترتيب».

أما بالنسبة إلى توقعاته للأندية التي ستنافس على اللقب، فقال: «الأندية السعودية استعدت جيداً من خلال تعاقدات قوية، كما أن الأندية الإماراتية والقطرية لديها أيضاً حظوظ قوية في المنافسة، وسيتضح ذلك بشكل أكبر مع الوصول إلى المباريات الإقصائية».

وأشار اللاعب البرازيلي إلى أن الشارقة يجب أن يغلق ملف دوري أبطال آسيا. وقال: «سنخوض مباراة مهمة في الجولة الخامسة على ملعبنا أمام السد القطري، ولكن يجب أن نعود إلى التركيز في دوري أدنوك للمحترفين، وهي البطولة التي نهتم بها بشكل كبير، حيث سنلعب أمام البطائح في 23 الجاري، وهي مباراة لن تكون سهلة، ويجب أن نحقق الفوز حتى نستمر في دائرة المنافسة على اللقب». وواصل حديثه: «الفوز بلقب الدوري هو هدفنا الأساسي في الموسم الحالي، واللاعبون لديهم رغبة كبيرة في استعادة اللقب الغائب عن الفريق منذ 2019، والجمهور يضغط علينا من أجل هذا الهدف. وبشكل عام أرى أننا نؤدي بشكل جيد، ولكن من المهم أن نكون أكثر تركيزاً في المرحلة المقبلة، لعدم خسارة مزيد من النقاط التي تبعدنا عن الأندية التي في المراكز المتقدمة من الترتيب».

• كايو أكد أن الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين هو الهدف الأساسي للشارقة في الموسم الحالي.