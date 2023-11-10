حوراء العجمي وفاطمة خصيف تتوجان بـ"الذهب" في كأس آسيا للكاراتيه

توجت لاعبتا منتخب الكاراتيه، حوراء العجمي، وفاطمة خصيف، بالميدالية الذهبية في منافسات «الكوميتيه» في النسخة الأولى من كأس آسيا للكبار، التي أسدل الستار عنها اليوم في مدينة آلماتي الكازاخستانية. وجاءت ذهبية حوراء العجمي في وزن تحت 50 كيلوغرام، بتغلبها على بطلات إيران، وكازاخستان، وقيرغيزستان. وفازت فاطمة خصيف بذهبية وزن 68 كيلوغرام، بعد الفوز على بطلات كازاخستان، وإيران، وقيرغيزستان.

وأشاد رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر الرزوقي، بإنجاز لاعبتي المنتخب، وقال في تصريحات صحافية: «نجحت كل من حوراء وفاطمة في تحقيق الذهب، بعد أداء مميز للاعبتين،في بطولة قارية تقتصر المشاركة فيها على النجمات المصنفات عالمياً».