"شباب الأهلي" يشارك في النسخة الأولى من "السوبر الإماراتي - السعودي" لكرة اليد
أعلن اتحاد كرة اليد عن أن نادي شباب الأهلي سيمثل أندية الإمارات، في النسخة الأولى من "كأس السوبر الإماراتي - السعودي"، المقرر إقامتها 22 فبراير 2024 في مدينة الدمام السعودية.
وقال اتحاد اليد في بيان له: "يشارك شباب الأهلي في البطولة، بوصفه وصيفاً لكأس السوبر الإماراتي للموسم الرياضي 2023 - 2024، على أن يواجه شباب الأهلي في النسخة الأولى بطل كأس السوبر السعودي الذي لم يتحدد بعد".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news