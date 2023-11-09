"شباب الأهلي" يشارك في النسخة الأولى من "السوبر الإماراتي - السعودي" لكرة اليد

أعلن اتحاد كرة اليد عن أن نادي شباب الأهلي سيمثل أندية الإمارات، في النسخة الأولى من "كأس السوبر الإماراتي - السعودي"، المقرر إقامتها 22 فبراير 2024 في مدينة الدمام السعودية.

وقال اتحاد اليد في بيان له: "يشارك شباب الأهلي في البطولة، بوصفه وصيفاً لكأس السوبر الإماراتي للموسم الرياضي 2023 - 2024، على أن يواجه شباب الأهلي في النسخة الأولى بطل كأس السوبر السعودي الذي لم يتحدد بعد".