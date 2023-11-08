العروبة يواصل الصدارة.. برونو وباروت أفضل مدربي الجولة الثامنة

سجل العروبة أفضل بداية كروية خلال مشاركاته بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوزه في سبع مباريات وتعادله لمرة واحدة، ليواصل الفريق الصدارة مع ختام الجولة الثامنة بفوزه على سيتي 2-1 في ظروف صعبة، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة ويصبح الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يتعرض للخسارة طوال الموسم.

وأسفرت نتائج بقية المباريات عن فوز الظفرة على الرمس 3-2، والجزيرة الحمراء على الفجيرة 1-صفر، وفوز الحمرية على مصفوت 2-1، وفوز الذيد على غلف يونايتد 2-صفر، وتعادل غلف اف سي مع دبا الفجيرة 2-2، وتعادل العربي مع مسافي من دون اهداف، وتعادل التعاون مع يونايتد 1-1.

واستعاد الظفرة المركز الثاني برصيد 17 نقطة يليه دبا الحصن 15 نقطة ثالثاً والتعاون رابعاً برصيد 13 نقطة، ودبا الفجيرة والجزيرة الحمراء برصيد 12 نقطة في المركزين الخامس والسادس بالترتيب.

وشهدت الجولة الماضية بعض المشاهد الكروية الجديدة أبرزها حفاظ لاعب الظفرة الإنجليزي بنيك أفوبي على صدارة هداف الدوري بسبعة أهداف سجلها في سبع مباريات مختلفة.

وفي مشهد آخر، واصل «غلف إف سي» تحقيق النتائج الإيجابية في خامس مباراة على التوالي بعد أن تعرض للخسارة في أول ثلاث مباريات، ونجح الظفرة في تحقيق فوز صعب على الرمس بعد أن سجل هدفاً في آخر ثواني الوقت بدل الضائع للمباراة مع الرمس، كما سجل لاعب الذيد محمد الحمادي أجمل أهداف الجولة عندما لعب الكرة أعلى حارس مرمى غلف يونايتد وعلى طريقة ليونيل ميسي، وأفلت العروبة من التعرض لنزيف النقاط بعد أن خاض مباراته مع سيتي في ملعب مغمور بمياه الأمطار.

• العروبة يسجل أفضل بداية كروية خلال مشاركاته بدوري الدرجة الأولى.