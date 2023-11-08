كوزمين يوضح سبب تفضيل ماريغا على تيغالي أمام ناساف

حافظ الشارقة على صدارته للمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا للأندية بكرة القدم على الرغم من تعادله الإيجابي 1-1 أمام مضيفه ناساف الأوزبكي، أول من أمس، ضمن الجولة الرابعة، في وقت شدد المدرب الروماني أولاريو كوزمين على أن «الشارقة سيبذل قصارى جهده خلال مباراتيه المقبلتين أمام السد 27 الجاري والفيصلي في الرابع من الشهر المقبل»، مشيراً إلى أنه لعب باستراتيجية اعتمدت على أسرع ثلاثة لاعبين في الهجوم لذلك فضل إشراك المالي موسى ماريغا على سيباستيان تيغالي، على حد تعبيره.

ورغم أن الشارقة أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف موسى ماريغا إلا أنه لم يحافظ على تقدمه، وعانى الفريق بعض المشكلات الدفاعية والهجومية، في المقابل نجح الفريق الأوزبكي في العودة إلى المباراة في الشوط الثاني وسجل هدف التعادل في الوقت القاتل.

ورفع الشارقة بهذه النتيجة رصيده إلى ثماني نقاط، في حين حل فريق ناساف في المركز الثاني بسبع نقاط بعد انتهاء الجولة الرابعة، فيما جاء السد القطري في المركز الثالث بأربع نقاط، والفيصلي الأردني في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

وخدمت نتيجة مباراة السد القطري مع الفيصلي الأردني في المجموعة ذاتها التي انتهت بفوز الفيصلي بهدفين نظيفين، فريق الشارقة في المحافظة على الصدارة وعززت من حظوظه في حصد بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

وقال كوزمين في مؤتمر صحافي: «رغم تعادل الفريق إلا أنه لايزال يحتفظ بحظوظه في التأهل إلى الدور الثاني في هذه البطولة»، مضيفاً: «نجحنا حتى النهاية في اللعب بشكل جيد وقدمنا مباراة قوية رغم النقص الكبير في صفوف الفريق».

وقال كوزمين: «أشكر لاعبي الشارقة على التضحيات التي قدموها في المباراة، كون أن مثل هذه النوع من المباريات يتطلب تضحيات كبيرة من قبل اللاعبين».

وعن إشراكه للمهاجم المالي موسى ماريغا في بداية المباراة بدلاً من تيغالي، قال كوزمين إنه دفع بموسى في هذه المباراة وقد سجل هدف الشارقة، موضحاً: «قبل المباراة كنا نعرف أن فريق ناساف سيهاجم بقوة هجومية كبيرة، وهذا الأمر سيخلق مساحات في دفاعه لذلك فضلت إشراك أسرع ثلاثة لاعبين عندي في الخط الهجومي وهي الاستراتيجية التي لعبنا عليها في المباراة».

وبخصوص تمكن حارس الشارقة عادل الحوسني من صد ركلتي جزاء في هذه المباراة، وكذلك في المباراة السابقة أمام ناساف أكد كوزمين أن «التصدي لركلتي جزاء في مباراتي الفريق أمام ناساف يعد موهبة يتمتع بها الحوسني، وكذلك دلالة على مجهود كبير في التصدي للركلتين».

وأشار مدرب الشارقة إلى أن الفرق الثلاثة في المجموعة وهي الشارقة وناساف والسد لاتزال تملك فرصاً قوية في التأهل إلى الدور المقبل، معتبراً أن التأهل سيحسم بفارق نقاط قليلة، مشدداً على أن الجولة المقبلة ستكشف ملامح الفرق المتأهلة للدور المقبل.