أكاديمية «كوماندو غروب» بطلاً لـ «الهواة» في «عالمية أبوظبي للجوجيتسو»

شهد اليوم الخامس من منافسات النسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أمس، مجموعة من أقوى النزالات المخصصة لفئة الهواة من حملة الحزامين الأبيض والأزرق رجالاً وسيدات، يمثلون الأندية والأكاديميات من مختلف أنحاء العالم.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من المسؤولين.

وعلى صعيد النتائج، ذهبت الصدارة إلى أكاديمية كوماندو غروب، فيما حلت أكاديمية A.F.N.T في مركز الوصيف، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

وتشهد البطولة اليوم إقامة منافسات فئة الأساتذة (فوق 30 عاماً) من حملة الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، وتستمر المنافسات غداً. ويتضمن جدول منافسات البطولة في الأيام المقبلة منافسات فئة الأساتذة يومي السادس والسابع من نوفمبر، ونزالات فئة المحترفين أيام الثامن والتاسع، والـ10 نوفمبر، إضافة إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مساء 11 نوفمبر.

وقال محمد الظاهري في تصريح صحافي: «تخصيص يوم كامل لمنافسات فئة الهواة يرسخ مكانة البطولة كمنصة عالمية مثالية تعزز المشاركة والشمولية، وتفسح المجال أمام مختلف الفئات للمشاركة في البطولات الدولية، وإبراز مواهبها وقدراتها، وتعزيز إمكانية دخولها إلى عالم الاحتراف».

• تشهد البطولة اليوم إقامة منافسات فئة الأساتذة (فوق 30 عاماً).