اتحاد «المواي تاي والكيك بوكسينغ» يطلق أجندة «موسم أبطال الإمارات»

أطلق اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ أجندة موسمه الرياضي الجديد 2026-2027، تحت شعار «موسم أبطال الإمارات»، وتتضمن برنامجاً حافلاً بالبطولات المحلية والمشاركات الخارجية، بما يعزز مسيرة تطوير الرياضتين وتوسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب.

وتشمل أجندة الموسم الجديد تسع بطولات محلية، من سبتمبر 2026 إلى يونيو 2027، إلى جانب سبع مشاركات خارجية في بطولات عربية وقارية وعالمية، من أغسطس إلى ديسمبر 2026، يخوض خلالها أبطال الإمارات منافسات في ثلاث قارات هي إفريقيا وأوروبا وآسيا.