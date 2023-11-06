منتخب الكاراتيه يغادر إلى كازاخستان للمشاركة في بطولة آسيا

غادرت بعثة منتخب الكاراتيه، أمس، إلى كازاخستان، للمشاركة في بطولة آسيا للناشئين والشباب، التي تنطلق اليوم في مدينة ألماتي، وتمتد إلى الثامن من الشهر الجاري، ثم تتبعها النسخة الأولى من كأس آسيا للكبار بين التاسع و11 الجاري.

وضمت البعثة نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي راشد آل علي، ومدير المنتخبات أحمد سالم، ومدربي المنتخب: وحيد حسيني، ونادر بيجي، وناصر حسيني، واللاعبات: شيخة اليافعي، وملك عبدالله، وخديجة سعيد، وهلا بن حيدر، واللاعبين: راشد خليل، وعبدالله أحمد، وإبراهيم بخيت، وعلي البلوشي، ومحمد العامري، بجانب ثلاثي منتخب السيدات حوراء العجمي، وسارة العامري، وفاطمة خصيف، اللواتي سينافسن في كأس آسيا للكبار.