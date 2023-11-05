مواجهات صعبة للعروبة ودبا والظفرة في دوري «الهواة» اليوم

تنطلق عند الساعة الخامسة إلا ربعاً من مساء اليوم منافسات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة أربع مباريات، يبرز إلى واجهتها ثلاث مباريات مهمة، أطرافها أندية العروبة والظفرة ودبا الفجيرة.

يواجه العروبة «المتصدر» ضيفه سيتي، بطموح مواصلة الانتصارات ونيل ثلاث نقاط مهمة تعزز صدارته، إذ يبلغ رصيده الحالي 19 نقطة، فيما يبحث سيتي (أربع نقاط) عن نتيجة إيجابية تحد من خسائره الأخيرة التي وضعته في المركز قبل الأخير.

ويتقابل الظفرة صاحب المركز الثالث برصيد 14 نقطة مع صاحب المركز الأخير الرمس برصيد ثلاث نقاط، في مباراة لا تقبل نتيجتها القسمة على اثنين، إذ يبحث الظفرة عن تعويض خسارته في الجولة الماضية مع الفجيرة 3-4، والصعود إلى المركز الثاني، مستفيداً من تمتع دبا الحصن (وصيف الدوري برصيد 15 نقطة) بالانتظار في الجولة الحالية.

وفي مباراة مهمة، يلعب «غلف إف سي» مع دبا الفجيرة، إذ يبحث الفريقان عن النتيجة الإيجابية لتعزيز نتائجهما في الجولات الماضية، وتعد مواجهة مهمة لـ«النواخذة» للاستمرار في المنافسة على الصعود، إذ يبلغ رصيد دبا الفجيرة 11 نقطة في المركز الخامس، و«غلف إف سي» سبع نقاط في المركز 11.

ويلعب «غلف يونايتد» مع الذيد، ولكل منهما سبع نقاط في آخر مواجهات اليوم الأول في مباراة تحسين المراكز.

وتستكمل الجولة غداً بأربع مباريات، فيلتقي الجزيرة الحمراء مع الفجيرة، والتعاون مع يونايتد، والحمرية مع مصفوت، والعربي مع مسافي.

• مباريات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى تنطلق الساعة 16:45.