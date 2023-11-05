«خماسية» لخيول أحمد بن راشد في افتتاح موسم مضمار «جبل علي»

انتزعت الخيول المملوكة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف المدرب مايكل كوستا، خمسة انتصارات في السباق الافتتاحي في موسم مضمار «جبل علي»، الذي أقيم أمس، وتضمن سبعة أشواط، بإجمالي جوائز بلغت 470 ألف درهم، ونافس على ألقابها 73 خيلاً.

ونجح الجواد «الهزيم»، بقيادة الفارس جيمس أورمان، في الفوز بالشوط الرئيس «كأس إسطبلات شادويل»، الذي جرى لمسافة 1600 متر رملي، وخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «التكافؤ»، عقب أداء باهر للجواد البالغ من العمر خمس سنوات، وقطعه خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ دقيقة و36 ثانية و26 جزءاً من الثانية، بفارق 5.5 أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد «ديلوريان» بشعار محمد السبوسي، وبإشراف المدرب أحمد بن حرمش، وقيادة الفارس غابرييل مالون، وحل ثالثاً الجواد «هايد بارك» المملوك لسلطان علي، وبإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس إكزافير زياني.

وواصلت خيول «الشعار الأصفر»، المملوكة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، التألق بتتويج الجواد «مزاحم» بلقب الشوط الثاني، الذي خصص للخيول المبتدئة لمسافة 1000 متر، قبل أن يضيف زميله في الإسطبل «مرسوم» لقب الشوط الثالث «نوفيس ستيكس» المخصص لخيول عمر السنتين لمسافة الـ1000 متر

ذاتها، متبوعاً بفوز الجواد «الجنوب» بلقب الشوط الخامس «كأس دبي للمرطبات» المخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر، وآخرها تتويج الجواد «وصال» الفوز بالشوط السابع والختامي «كأس المشرق لخدمات الري»، المخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1800 متر رملي.

وفي بقية النتائج، توجت الفرس «إيه إف مثاقيل»، المملوكة لـ«خالد النابوده»، وبإشراف المدرب إرنست أورتيل، بلقب الشوط الافتتاحي «كأس الوثبة ستاليونز» المخصص للجياد العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر رملي، ورعاه مهرجان «سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان».