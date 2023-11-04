الوحدة يصحح مساره في الدوري برأسية فاكوندو في شباك عجمان

تغلب الوحدة على مضيفه عجمان بهدف نظيف، اليوم السبت، في استاد راشد بن سعيد مع ختام الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وأعاد الانتصار المهم «أصحاب السعادة» إلى دائرة الأندية المنافسة على صدارة الترتيب، بعد أن كان الفريق قد تلقى ثلاث هزائم أمام كل من البطائح، وشباب الأهلي وبني ياس، لكن الفوز على «البرتقالي» قفز بـ«العنابي» للنقطة 12، متقدماً بذلك ثلاثة مراكز من الترتيب الثامن إلى الخامس، في حين تجمدت نقاط «البرتقالي» عند 3 في المركز قبل الأخير.

وكان الأرجنتيني فاكوندو دانيال قد سجل هدف المباراة الوحيد لصالح الوحدة في الدقيقة 26 بعد أن حول عرضية مواطنه كريستيان جوانكا في الشباك برأسه، بينما أهدر البحريني علي مدن ركلة جزاء في الدقيقة 79 التي تصدى لها حارس الضيوف راشد علي ليؤمن بذلك انتصار فريقه.