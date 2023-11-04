«مضمار جبل علي» يدشن اليوم الموسم الجديد

يدشن مضمار «جبل علي» الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهر اليوم، موسمه الجديد، بانطلاق السباق الافتتاحي الذي يتضمن سبعة أشواط، ستة منها للخيول المهجنة الأصيلة، مقابل شوط لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول العربية الأصيلة، حيث تتنافس 74 من خيرة الجياد على إجمالي جوائز مالية تبلغ 470 ألف درهم.

وستكون الانطلاقة عبر «كأس الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة، بمشاركة 16 خيلاً بعمر أربع سنوات فما فوق، للمنافسة على مسافة 1400 متر.

ومن بين أبرز الأشواط، الشوط السادس والرئيس الذي يُقام برعاية «شادويل» ولمسافة 1600 متر ضمن فئة «التكافؤ»، وينافس على لقبه 12 من خيرة جياد المضامير الترابية، يتقدمها «الهزيم» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا. ويدخل دائرة المنافسة الجواد «ديزرت إنجل» المملوك لزياد كلاداري، وإشراف المدرب الوطني سالم بن غدير. كما يدفع المدرب المخضرم دووغ واطسون في الشوط الرئيس بالثنائي «رزال دازال» المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«فايولنت جاستيس» بشعار «فايبهاف شاه» بعد النتائج الطيبة التي حققها الجوادان الموسم الماضي.