الشارقة يكسر حاجز الـ 100 في سلة النصر

قاد المحترف الأميركي مارفيل هاريس، فريقه النصر لكسر حاجز الـ100 نقطة في سلة ضيفه الشارقة، والخروج بانتصارٍ مستحق بنتيجة (103-97)، أول من أمس، ضمن الجولة الخامسة من ذهاب الدور التمهيدي للدوري العام لكرة السلة، والتي شهدت أيضاً تسجيل الوحدة لانتصاره الأول على حساب الظفرة (96-81) بصالة نادي الجزيرة، فيما واصل شباب الأهلي سلسلة انتصاراته المتتالية بفوزه في صالة ناديه على البطائح (88-67).

وأسهمت النقاط الـ39 التي سجلها الأميركي هاريس في منح فريقه تفوقاً واضحاً لنيل الأفضلية في الفترات الثلاث الأولى بواقع (33-22 و22-18 و28-27)، والتي كانت كفيلة للنصر بالخروج فائزاً بالمباراة على الرغم من نجاح الشارقة في نيل الأفضلية بنتيجة الفترة الرابعة (30-20).

بدوره، احتاج الوحدة لانتزاع انتصاره الأول في دوري الموسم الحالي، لنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والرابع (30-22 و31-8)، فيما فرط الظفرة بفرصة انتزاع الفوز بعد تقدمه بنتائج الربعين الثاني والثالث (26-13 و25-22).

وعرف شباب الأهلي كيفية الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، بنيل لاعبيه الأفضلية المطلقة بنتائج الفترات الأربع للقاء البطائح بواقع (19-13 و25-18 و20-17 و24-19).

وعزز شباب الأهلي مع ختام الجولة الخامسة، صدارته الترتيب العام بالعلامة الكاملة ورصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن النصر الذي انفرد بوصافة الترتيب، بعد تراجع البطائح للمركز الثالث برصيد سبع نقاط، فيما حافظ الشارقة رغم الخسارة على المركز الرابع برصيد ست نقاط، بفارق نقطة واحدة عن كل من الوصل المرتاح في هذه الجولة والوحدة اللذين تشاركا المركز الخامس، وليقبع الظفرة بالمركز الأخير برصيد أربع نقاط.

ويستكمل ذهاب الدور التمهيدي الأربعاء المقبل، بلقاء قمة يجمع شباب الأهلي وضيفه النصر ضمن الجولة السادسة التي تشهد أيضاً حلول الوحدة ضيفاً على الشارقة، واستضافة الوصل لفريق الظفرة.