«كوديز ويش» لـ «غودولفين» يدافع عن لقبه في «بريدرز كب ديرت مايل» الأميركي

يعود نجم «غودولفين» الجواد «كوديز ويش» بإشراف المدرب وليام موت، اليوم، للدفاع عن لقبه في سباق «بريدرز كب ديرت مايل» لخيول الفئة الأولى لمسافة 1600 متر، على مضمار «سانتا آنيتا» في ثاني أيام مهرجان «بريدرز كب» الأميركي الشهير. كما يدفع «غودولفين» بكوكبة من جياده للمنافسة على ألقاب الفئة الأولى، يبرز منها «بروكسي» بإشراف المدرب مايكل سيتدام، الذي يواجه تحدي بطل «كأس دبي العالمي» الجواد الياباني «أوشبا تيسورو» للمنافسة على لقب سباق «بريدرز كب كلاسيك» لمسافة 2000 متر رملي.

وتتجه بوصلة بطلة «1000 غينيز الإنجليزي» المهرة «موج» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، للمنافسة على لقب «بريدرز كب مايل» لمسافة 1600 متر عشبي.

ونجح «كوديز ويش» في مهرجان العام الماضي، في انتزاع انتصار مستحق في «بريدرز كب ديرت مايل» الذي استضافه مضمار «كينلاند» متفوقاً على أسماء بارزة على ساحة الخيل العالمي. ويتأهب جواد فريق «شادويل» العالمي، «مستهدف» بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، لخوض محطته الختامية في عالم السباقات، في سعيه لانتصارٍ جديد على صعيد سباقات الفئة الأولى حين يطلب لقب سباق «بريدرز كب تيرف». ويواجه «مستهدف» المتوج في أغسطس الماضي بلقب سباق «جدمونت إنترناشونال ستيكس»، تحدي كوكبة من الجياد صاحبة الإنجازات على الساحة الدولية، بينها بطلا سباقي «كولد كب» و«دبي شيماء كلاسيك» في أمسية «كأس دبي العالمي» الجوادان، «بروم» بإشراف المدرب أيدان أبراين، و«شهريار» بإشراف المدرب هيداكي فوجيوارا.