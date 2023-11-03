حتا يقتنص "الصقور" ويحتفل بالفوز الأول

أنهى حتا سلسلة متتالية من الهزائم، وذلك بتحقيقه اليوم فوزه الأول في الموسم، وجاء على حساب مستضيفه "الصقور" بنتيجة 4-2، ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء شهد 3 أهداف عكسية، ليصل بذلك "الإعصار" إلى النقطة الثالثة، بينما تجمدت نقاط "الصقور" عند 5.

وقص "الاعصار" شريط أهداف المباراة في الدقيقة السابعة بواسطة خالد الاصبحي بتسديدة من داخل الجزاء، وأضاف الضيوف الهدف الثاني في الدقيقة 10 من خلال هدف عكسي، بعد أن اصطدمت الكرة في حارس الإمارات سهيل عبدالله ودخلت شباكه، وجاء الثالث لحتا بذات الطريقة في الدقيقة 25 بواسطة مدافع "الصقور" فهد سبيل خلال محاولته إعادة الكرة للحارس.

ومع انطلاقة الشوط الثاني عزز حتا بالهدف الرابع بواسطة ألكسندر مركل في الدقيقة 49، لكن أصحاب الأرض نجحوا في تسجيل هدف تقليص الفارق بواسطة سالم علي بتسديدة صاروخية من خارج الجزاء في الدقيقة 59، فيما جاء الثاني لـ"الصقور" في الدقيقة 64 بواسطة لاعب حتا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64.