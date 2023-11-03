الجولة الثامنة في دوري «الهواة» على وقع حوار «القمة والقاع»

تتجه المنافسة بين فرق القمة في دوري الدرجة الأولى لأندية «الهواة» إلى مرحلة مهمة، حيث يتوقع أن تؤثر الجولات المقبلة في تغيير واقع الصراع على القمة وكذلك في القاع. ومن شأن هذه الجولات أن ترسم ملامح مبكرة على الفرق المتوقع أن ينحصر الصراع بينها على بطاقتي الصعود إلى «المحترفين»، والأمر نفسه أيضاً بالنسبة للصراع بين فرق القاع، وذلك لتفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية. ومن أبرز المباريات المقبلة مواجهة العروبة المتصدر مع سيتي في المركز قبل الأخير في الجولة الثامنة، وكذلك لقاء مثير آخر بين الظفرة الثالث، والرمس الأخير.

يذكر أن مراكز الترتيب شهدت بعض التغييرات في الجولات الماضية، حيث أسهمت النتائج المهمة لدبا الحصن ودبا الفجيرة بخلق واقع تنافسي جديد، يهدد بتغيير ترتيب مراكز فرق المقدمة، ما قد يؤثر في انفراد العروبة بالمركز الأول، وذلك بعد أن وصل دبا الحصن إلى المركز الثاني، واستعاد «النواخذة» نغمة الانتصارات، بعد إجرائه تغييراً في الجهاز الفني، إضافة إلى المفاجآت التي خلقها التعاون ويونايتد.

ومن شأن مباراة العروبة المتصدر بـ19 نقطة، وسيتي في المركز قبل الأخير بأربع نقاط، أن تكون مثيرة، حيث يسعى العروبة لتعزيز القمة، بينما يريدها سيتي من أجل الهروب قليلاً من خطر الهبوط. وفي جانب آخر، سيكون الظفرة أيضاً الثالث بـ14 نقطة تحت الضغط حين يلتقي الرمس في المركز الأخير بثلاث نقاط. وفي وقت يريد فيه الرمس أي نقطة بعد سلسلة النتائج المتواضعة، يريد الظفرة أيضاً التقدم نحو القمة، خصوصاً بعد أن فقد سبع نقاط مهمة حتى الآن. وستكون الأنظار أيضاً مسلطة على مباراتي التعاون مع يونايتد، وغلف إف سي مع دبا، بجانب المباريات الأخرى المهمة. وقد تشهد الفترة المقبلة إقالات جديدة لبعض المدربين في حال ساءت نتائج فرقهم أكثر، حيث تمت إقالة ثلاثة مدربين في الفترة الماضية، وهم مدرب الفجيرة محمد الحوسني، ومدرب مصفوت عبدالغني نوح، ومدرب دبا حسن العبدولي.

• العروبة المتصدر يواجه سيتي قبل الأخير.. والظفرة الثالث يلتقي الرمس صاحب المركز الأخير.