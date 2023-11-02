ليما يحتفل بمباراته رقم 200 مع الوصل.. ويقوده للصدارة بجدارة

خاض لاعب وسط الوصل فابيو ليما، اليوم الخميس، مباراته الـ200 مع "الإمبراطور" بعد أن لعب أساسيا أمام العين في المباراة التي جرت بينهما في على استاد زعبيل، في افتتاح الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وانتهت لمصلحة الامبراطور بالفوز 3-1 لينتزع الصدارة بعد أن رفع رصيده للنقطة 17 متفوقا على "الزعيم" بفارق نقطتين.

وصنع ليما ما هو مطلوب منه في الاحتفالية بتسجيله الهدف الأول "23"، وصنع الهدف الثاني لزميله المغربي سفيان بوفتيني، "53"، قبل أن يُقلص البديل جوسنا لوليندو الفارق "64"، ثم عاد البديل كايو، ليوسع الفارق بإضافة الهدف الثالث لمصلحة الوصل "80" ليفوز الوصل 3-1.

ورفع فابيو ليما رصيد أهدافه إلى 153 هدفا في بطولة الدوري، ليأتي خلف كل من مهاجمي الجزيرة والشارقة، علي مبخوت وتيغالي على التوالي.

ولم تُرهب "الإمبراطور" البداية الهجومية التي ظهر عليها العين، والتي أضاع خلالها إيريك فرصة التسجيل من كرة سددها وهو على بُعد خطوات من المرمى لينجح الحارس خالد السناني في إبعادها لضربة ركنية "9".

وبعد ذلك سير الوصل المباراة حسبما أراد فلعب على أخطاء لاعبي العين فتمكن نيكولاس خيمينيز، من قطع الكرة من أمام عبد الله تراوري، وانطلق بها ثم منحها إلي ليما الذي استغل تقدم خالد عيسى من مرماه، فأسكن الكرة بمهارة عالية في الزاويا اليسرى العليا مانحا فريقه التقدم.

وفي الوقت الذي توقع فيه الكثيرون ردت فعل قوية من جانب الفريق الا أن الوصل نجح بفضل انتشار لاعبيه أن يفصل خطوط العين عن بعضها، فانعزل الثلاثي الهجومي، كاكو ولابا كودجو، وسفيان رحيمي، عن باق تشكيلة الفريق فانعدمت خطورتهم حتى انتهاء الشوط الأول.

واستمرت حالة التفوق التي عليها الوصل في الحصة الثانية فبدا هو المُتحكم في مجريات اللعب، وتمكن سفيان بوفتيني، من تعزيز أفضلية فريقه بإضافة الهدف الثاني من كرة عرضية وزعها له فابيو ليما حولها برأسه على يمين الحارس.

ولكن العين تمكن من تقليص الفارق عن طريق البديل جوسنا لوليندو والذي لعب على حساب جوناتاس سانتوس، والذي رمى به مدربه الهولندي شرودر مع بداية الحصة الثانية وسط صافرات استهجان من جماهير العين على هذا التغيير.

واستغل جوسنا لوليندو تمريرة محمد عباس داخل الصندوق وسددها من تحت يدي الحارس خالد السناني.

وظهر البديل، كايو والذي سجل الهدف الثالث من مجهود فردي أنهاه بتسديدة من فوق حارس العين لحظة خروجه لملاقاته.