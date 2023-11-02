تايلاند تتصدر اليوم الأول في بطولة آسيا لقوارب «الأوبتمست»

سجل المنتخب التايلاندي بداية قوية في البطولة الآسيوية لقوارب «الأوبتمست»، والتي تقام في أبوظبي. وتصدر منافسات اليوم الأول، التايلاندي بايلين جارونبون، بينما حل ثانياً الإسباني خوان دومينغو، وثالثاً الإيطالية بيانكا مارشيسيني.

وسجل نجم المنتخب خليفة الرميثي مركزاً متقدماً في اليوم الأول بحلوله في المركز الـ20، وكان حقق ذهبية في دورة الألعاب العربية في الجزائر الصيف الماضي. وقال خليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية في تصريح صحافي: «البطولة حققت نجاحاً وتفوقاً فنياً، واستفاد أبطالنا من الاحتكاك مع أقوى المنتخبات لاكتساب الخبرة والمهارة في المشاركات المختلفة».