الحكم الأجنبي يظهر للمرة الـ 15 في الدوري.. الأولى للوصل

سيصبح الدولي السلوفيني سلافكو فينسيتش، الذي سيدير مباراة اليوم بين الوصل والعين، ضمن الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، هو الحكم الـ15 الذي يظهر في الملاعب الإماراتية منذ قرار الاستعانة بقضاة الملاعب الأجانب قبل ثلاث سنوات، بينما ستكون هي المرة الأولى التي يدير فيها حكم أجنبي مباراة طرفها فريق الوصل.

وكان اتحاد الكرة قد فتح الباب أمام الأندية للاستعانة بالصافرة الأجنبية، بعد غياب استمر 35 عاماً منذ آخر ظهور لقضاة الملاعب الأجانب، وجرى وضع آلية مخصصة ومشددة، وكان الحكم التركي جونيت شاكير أول من أدار مباراة في عصر الاحتراف، خلال مواجهة شباب الأهلي والجزيرة بتاريخ 22 أكتوبر2021.

وعلى مدار هذه الفترة بداية منذ أول مباراة ظهر فيها الحكم الأجنبي بتاريخ 22 أكتوبر في لقاء شباب الأهلي والجزيرة، وصولاً لمباراة الجولة الماضية التي جمعت بين الوحدة واتحاد كلباء 27 أكتوبر 2023، فإن الأندية قد صرفت مليونين و380 ألف درهم إماراتي للاستعانة بالحكم الأجنبي، علماً بأن تكلفة المباراة الواحدة تصل إلى 170 ألف درهم إماراتي.

وتظهر إحصائية «الإمارات اليوم» أنه خلال المباريات الـ14 فإن نادي العين والوحدة هما أكثر الأندية التي ظهر الحكم الأجنبي في مبارياتهما بواقع ثماني مرات، ويأتي من بعدهما الشارقة بخمس مرات، واللافت أن «الزعيم» استعان بالحكم الأجنبي خلال الموسم الحالي حتى الآن ثلاث مرات، بينما ستكون مباراة اليوم هي الرابعة.

ويحسب للجنة الحكام باتحاد الكرة نجاحها في عدم الاعتماد على أسماء معينة في إدارة جميع المباريات، وإنما فتح الباب أمام عدد كبير من حكام النخبة على المستوى العالمي للمشاركة في اللقاءات، علماً بأنه خلال 14 مباراة سابقة فإن حكماً واحداً فقط هو الذي أدار مباراتين، هو الصربي سردان يوفانوفيتش، الذي ظهر في الموسم الماضي في لقاء الشارقة والعين، وفي الموسم الحالي خلال مباراة الوحدة واتحاد كلباء.

يذكر أن الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش كان قد أدار مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس العالم التي استضافتها قطر، وشهدت الانتصار التاريخي لـ«الأخضر» على «التانغو»، ويعد من حكام النخبة في القارة الأوروبية، وقد أدار ثلاث مباريات في يورو 2020 أشهرها مباراة بلجيكا وإيطاليا في ربع النهائي. وقد سبق للحكم السلوفيني أن أدار أربع مباريات في الدوري السعودي، من بينها مواجهة الاتحاد والنصر في موسم 2014-2015، كما أدار مباراتين في موسم 2019-2020، جمعت الأولى الوحدة مع الأهلي، والثانية التعاون والهلال.

تاريخ ظهور الحكم الأجنبي في دوري المحترفين:

موسم 2021 - 2022



- شباب الأهلي – الجزيرة: التركي جونيت شاكير.

- الشارقة – الوحدة: الألماني توبياس سيتلير.

- الجزيرة - العين: الإيطالي دانييلي دوفيري.

- الوحدة - العين: الهولندي الدولي داني ماكيلي.

موسم 2022 - 2023

- العين - الوحدة: البرتغالي أرتور سواريز.

- الشارقة - الوحدة: المجري تاماس بوجنار.

- الشارقة - العين: الصربي سردجان يوفانوفيتش.

- الوحدة - شباب الأهلي: الأرجنتيني فاكوندو تيلو.

- الوحدة - الشارقة: الأرجنتيني فيرناندو راباليني.

- الوحدة - العين: الروماني استفان كوفاكس.

موسم 2023 - 2024

- العين - عجمان: الألماني دانييل سايبيرت.

- الشارقة - العين: الإنجليزي مايكل أوليفر.

- النصر - العين: الإيطالي ماوريزيو مارياني.

- الوحدة - كلباء: الصربي سردان يوفانوفيتش.

- الوصل - العين: السلوفيني سلافكو فينسيتش (اليوم).