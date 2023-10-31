«الجولة السادسة» تُدير ظهرها لـ 5 أندية

خرجت خمسة أندية بأرقام سلبية في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، التي ابتسمت بصورة كبيرة للعين الذي استعاد صدارة الترتيب العام من شباب الأهلي، بعد فوزه على الإمارات 3-1، وتعادل فرسان دبي مع «العميد» 3-3، إذ تراجعت الأندية الخمسة عن المنافسة، وأبرزها الجزيرة الذي فقد النقطة الخامسة له على التوالي بالخسارة من خورفكان 4-2، فيما قدم بني ياس أسوأ مبارياته هذا الموسم، وأغدق الهدايا على الشارقة ولاعبيه تيغالي وفراس بالعربي، بالخسارة صفر-5.

رقم سلبي للجزيرة

خرج الجزيرة برقم سلبي في الجولة السادسة، حين استقبل ثلاثة أهداف في الشوط الأول لمباراته أمام خورفكان، وهو أكبر عدد أهداف يستقبله مرماه في شوط واحد منذ موسم 2020-2021، عندما استقبل كل هذا العدد في مباراته ضد العين، ليستقبل «فخر أبوظبي» الهزيمة الثانية له هذا الموسم، ويتراجع إلى المركز الخامس، بعد أن تجمد رصيده عند 10 نقاط، متخلفاً بفارق خمس نقاط عن العين «المتصدر».

عجمان بلا انتصار

فشل «البرتقالي»، للجولة السادسة على التوالي، في تحقيق أي انتصار له بالدوري، بعدما تعادل مع مضيفه البطائح 1-1، لتصبح هذه المرة الأولى منذ ستة مواسم التي تمر فيها ست جولات من دون أي انتصار، ليبقى عجمان في المركز قبل الأخير، بعد أن رفع رصيده إلى نقطتين، لتزداد حظوظه في البقاء بدوري أدنوك صعوبة.

تراجع شباب الأهلي

واصل شباب الأهلي تراجعه للجولة الثانية على التوالي، بعدما سقط في فخ التعادل أمام مستضيفه النصر 3-3، ليفقد بتلك النتيجة الصدارة التي ذهبت لمصلحة العين، بعدما فاز على الإمارات 3-1، وليواصل «حامل اللقب» نزيف النقاط، بعدما تعادل أيضاً في الجولة الخامسة مع الجزيرة 1-1.

وفشل «فرسان دبي» في الحفاظ على تقدمه في المباراة، حينما كان فائزاً، بعد أن تعرّض كل من الصربي لوكا ميلوييفيتش و«البديل» سالمين خميس للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة، ليضطر شباب الأهلي لإكمال المباراة بستة لاعبين.

هدايا بني ياس

قدم بني ياس أسوأ مباراة له في الدوري هذا الموسم، واستقبلت شباكه خمسة أهداف، منحت الشارقة أول انتصار له هذا الموسم، بيد أن هدايا السماوي لم تقتصر على الهدية التي قدمها للملك، بل إنه منح هدايا أخرى، وتحديداً للمهاجم تيغالي، الذي سجل هدفاً في تلك المباراة، رافعاً رصيد أهدافه في شباك السماوي إلى 13 هدفاً، كما منح الهدف الذي سجله التونسي فراس بالعربي رقماً شخصياً جديداً بأن أصبح بني ياس أكثر فريق في الدوري يُسجل في مرماه أهدافاً برصيد خمسة أهداف.

شباك حتا مفتوحة للوصل

واصل فريق حتا سلسلة نتائجه السلبية، وخرج من الجولة السادسة خالي الوفاض من دون أي نقاط، ليقبع في المركز الأخير بالهزيمة السادسة على التوالي، بعدما تلقى خسارة قاسية على ملعبه أمام الوصل بخمسة أهداف دون رد، وهي النتيجة التي سجلت رقماً سلبياً للإعصار في مبارياته ضد الوصل هذا الموسم، إذ سبق أن واجهه في ثلاث مباريات «واحدة في الدوري»، واثنتان في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما كان قد خسر ذهاباً بسبعة أهداف دون رد، وتعادل في الإياب 3-3.