سان جيرمان وبرشلونة.. قمة التكافؤ

تشهد الجولة الثالثة من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مواجهتين من العيار الثقيل، الأولى اليوم بين فريقين يُعدّان على الأرجح الأفضل في القارة حالياً، هما باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب، وبرشلونة الإسباني، والثانية غداً بين بايرن ميونيخ الألماني وأرسنال الإنجليزي الوصيف.

وبعد بداية موسم متعثرة نسبياً، بدأ باريس سان جيرمان، بطل الموسمين الماضيين، في استعادة إيقاعه، وكان فوزه على ستراسبورغ (3-1)، السبت الماضي، بعدما كان متأخراً في النتيجة، السادس توالياً في مختلف المسابقات. ومرة جديدة، أراح مدربه الإسباني لويس أنريكي عدداً من عناصره الأساسية.

ولم يكن أي من هذه الانتصارات أكثر إثارة للإعجاب من الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي (4-2) في الجولة الثانية، حيث رفع سلسلة مبارياته المتتالية من دون هزيمة في دوري الأبطال إلى 12 (ثمانية انتصارات، وأربعة تعادلات)، فبات على بُعد مباراة واحدة فقط من رقمه القياسي المسجل عام 2013.

ويتصدر سان جيرمان المجموعة الموحدة، ويبدو في طريقه لكتابة فصل جديد في تاريخه، كما فاز في مبارياته الأربع الأخيرة على أرضه في البطولة، وسجل خمسة أهداف على الأقل في ثلاث منها.

من جانبه، حقق برشلونة 11 فوزاً في 11 مباراة هذا الموسم، بعدما اكتسح ريال بيتيس (5-2)، السبت الماضي، معادلاً رقماً قياسياً بتسجيله ثلاثة أهداف على الأقل في تسع مباريات متتالية.

كما سجل برشلونة رقماً قياسياً جديداً في دوري الأبطال، بإحراز أربعة أهداف أو أكثر في أربع مباريات متتالية، ضمن دور المجموعات أو مرحلة الدوري.

ولا غرابة في أن يمتلك المدرب الألماني، هانزي فليك، أفضل معدل تهديفي في المباراة الواحدة (ثلاثة أهداف) بين جميع مدربي برشلونة الذين قادوا الفريق في خمس مباريات أو أكثر في دوري الأبطال، لكنه يمتلك أيضاً أسوأ معدل استقبال للأهداف (1.6 هدف في المباراة).

ويعاني برشلونة سلسلة قياسية بلغت 17 مباراة متتالية من دون الحفاظ على نظافة شباكه في البطولة، ما يجعل سجله الخالي من الهزائم خارج أرضه في آخر أربع مباريات أوروبية (ثلاثة انتصارات وتعادل) مهدداً في هذه المواجهة.

ويتقاسم الفريقان نتائج المواجهات الـ16 السابقة بشكل متكافئ، بواقع ستة انتصارات لكلٍّ منهما، وأربعة تعادلات.

وبعد فوزه في آخر مواجهتين بينهما، يسعى سان جيرمان إلى أن يصبح ثاني فريق في تاريخ البطولة يهزم برشلونة في ثلاث مباريات متتالية، لكن النادي الباريسي لم يفز سوى مرة واحدة في آخر أربع مواجهات استضاف فيها برشلونة على ملعب «بارك دي برانس» (تعادل واحد وخسارتان).

ويخوض النادي الكاتالوني المباراة بغياب مدافعيه الدوليين الفرنسي جول كونديه، وإريك غارسيا بسبب إصابة الأول في الكاحل الأيسر والثاني في الفخذ اليمنى، فيما يغيب الظهير الأيسر البرتغالي لسان جيرمان، نونو مينديش، لإصابة في فخذه اليسرى.

أما لاعب برشلونة لامين جمال، فيسعى إلى أن يصبح ثاني لاعب في تاريخ المسابقة يصنع هدفين على الأقل في ثلاث مباريات متتالية، ويأتي رصيده البالغ 12 هدفاً في البطولة خلال سنوات المراهقة خلف كيليان مبابي فقط (13 هدفاً).