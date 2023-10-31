«ميامي» يتوج ببطولة أبوظبي العالمية لأساتذة السلة الثلاثية

تُوّج فريق ميامي الأميركي ببطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية، بعد فوزه في المباراة النهائية على بارتيزان الصربي بنتيجة 21-13.

أقيمت البطولة التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية، على مدار يومين، بمشاركة 14 فريقاً من تسع دول، في محيط استاد هزاع بن زايد في العين.

وتسلّم الفريق الأميركي جائزة البطولة التي تبلغ 40 ألف دولار، بحضور كل من المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي سهيل العريفي، ومسؤول الفعاليات والشراكات في الاتحاد الدولي لكرة السلة إغناسيو سوريانو.

ونال الأميركي جيمر فريديت من فريق ميامي لقب أفضل لاعب في البطولة، وفاز رافايل ليبينسكي بمسابقة «دانك كونتست»، فيما فاز بمسابقة الرميات الثلاثية البالغة جائزتها 500 دولار، تري باردسيلي من فريق اوماها الأميركي.