النصر «يجرح ويداوي» في جولة «البطاقات الحمراء»

كان المستوى الذي قدمه فريق النصر الأبرز خلال الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إذ غيّر تعادله 3-3 خارج ملعبه أمام شباب الأهلي مجرى صدارة المسابقة بطريقة غير متوقعة، بمنح الوصل فرصة تذوق الصدارة مؤقتاً لمدة يوم كامل بعد انتصاره على حتا بخماسية نظيفة، قبل أن تتحوّل الصدارة لاحقاً إلى العين بعد انتصاره على فريق الإمارات 3-1.

ومن المفارقات أن «العميد» نفسه كان قد غيّر مجرى الصدارة في الجولة الماضية، حين حقق انتصاراً مفاجئاً على العين 1-صفر، ومنحت تلك النتيجة الصدارة لجاره شباب الأهلي، رغم تعثره في مواجهة الجزيرة بالتعادل الإيجابي 1-1، ما جعل النصر «يجرح ويداوي» في جولتين. وبرزت في الجولة الماضية ثمانية مشاهد لافتة، نلقي عليها الضوء في التقرير التالي:

خورفكان يذكّر الجزيرة بالعين

سجل فريق خورفكان أربعة أهداف في مرمى الجزيرة، من بينها ثلاثة أهداف في شوط واحد، الأمر الذي ظل عصياً على منافسي الجزيرة، منذ نوفمبر 2021 حين سجل العين وقتها ثلاثية، كما أنها المرة الأولى بالنسبة لفريق خورفكان التي يحرز فيها أربعة أهداف في مباراة واحدة منذ بداية الموسم.

انتصارات «الملك» أمام بني ياس

حقق فريق الشارقة انتصاره الخامس على التوالي أمام منافسه بني ياس مع احتفاظه في الوقت ذاته على نظافة شباكه طوال هذه المباريات، وذلك بنتيجة إجمالية بلغت 19 هدفاً نظيفاً لـ«الملك»، بينما على صعيد المواجهات التاريخية الـ23 فقد حقق انتصاره الـ12، مقابل فوز بني ياس خمس مرات، بينما ظهر التعادل بينهما في ست مناسبات.

5 بطاقات حمراء

حافظت الجولة السادسة على الرقم القياسي لعدد حالات الطرد البالغ خمس بطاقات حمراء، لكن المفارقة كانت أن هذه البطاقات من نصيب ثلاثة أندية فقط هي: (شباب الأهلي - بطاقتان)، و(اتحاد كلباء - بطاقتان)، و(العين - بطاقة واحدة ) بعكس الجولة السابقة التي شهدت إشهار البطاقات الحمراء الخمس لخمسة فرق مختلفة.

حتا يدخل «دوامة الشك»

حقق «الإعصار» رقماً قياسياً ولكن سلبياً بخسارته للمباراة السادسة على التوالي، وهو ما لم يحدث في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، وتسببت هذه الهزائم في دخول الفريق دوامة الشك، خصوصاً أن الفريق لم يظهر حتى الآن أي مستويات مقنعة قد تلمح إلى قدرته على تصحيح الوضع في المباريات المقبلة.

رينان.. يكرر سيناريو 2018

من بين الأهداف الثلاثة التي أحرزها «الفرسان» خلال لقاء «العميد»، كان الهدف الأول الذي سجله رينان فيكتور من كرة رأسية من ضربة ركنية في الدقيقة 15، كان هو الأول للفريق في مرمى النصر منذ نوفمبر 2018، حين سجل بنفس السيناريو (ركنية وضربة رأسية) وليد عباس خلال الانتصار 1-صفر.

تاعرابت.. كلمة سر النصر

كان قائد الفريق الأزرق عادل تاعرابت بمثابة كلمة السر في عودة النصر إلى طريق النتائج الإيجابية عقب البداية السيئة في الموسم الحالي، إذ إن ستة أهداف من آخر 11 أحرزها «العميد» كانت بإسهام اللاعب، وذلك بتسجيله ثلاثة أهداف وصناعته مثلها.

خريبين يسجل الهدف الـ50

استعاد فريق الوحدة ذاكرة الانتصارات بفوزه الثمين على كلباء 2-1، وقد شهدت المباراة حدثاً حافلاً بالنسبة للمهاجم الدولي السوري عمر خريبين، الذي وصل إلى هدفه رقم 50 في 86 مباراة في بطولة الدوري مع أندية الظفرة وشباب الأهلي والوحدة حالياً.

ثنائية رابعة لخمينيز

كانت شهية لاعب فريق الوصل، نيكولاس خمينيز، مفتوحة خلال مواجهة حتا، إذ سجل هدفين من أصل خمسة أحرزها «الإمبراطور»، وهي الثنائية الرابعة بالنسبة للاعب خلال 25 هدفاً سجلها مع فريقه السابق بني ياس وبقميص الوصل حالياً.

بريد الأندية

• خورفكان: من المهم البناء على نتيجة الجزيرة، التي أكسبت اللاعبين الثقة بمواجهة الفرق الكبيرة.

• عجمان: أخطاء الدفاع تحتاج إلى تصحيح، بعد أن باتت مشكلة حقيقية تلاحق الفريق في كل مبارياته.

• حتا: النجاة من الهبوط في نهاية الموسم يعتمد على نتائج جيدة بدءاً من الجولة المقبلة.