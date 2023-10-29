أغوديلو: النصر أظهر وجهه الحقيقي أمام العين وشباب الأهلي

أبدى لاعب النصر، الكولومبي كيفن أغوديلو، سعادته بمردوده مع «العميد» في موسمه الأول في دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أنه وقع في حب مدينة دبي منذ اليوم الأول لوصوله إلى الإمارات. وقال أغوديلو (24 عاماً) لـ«الإمارات اليوم»: «إن النصر أظهر وجهه الحقيقي المعبر عن مستواه الكبير، وذلك خلال مباراتي العين في الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين، حيث فاز 1-صفر، وخلال الجولة السادسة أول من أمس، حين تعادل بطريقة مثيرة 3-3 على ملعب شباب الأهلي». وتابع: هذا يؤكد أن لدينا إمكانات كبيرة وقدرة على الظهور بشكل جيد، وأن ما حدث في بداية الموسم لم يكن يعبر عن مستوانا الحقيقي».

وقال: «لا شك أن بداية الفريق لم تكن جيدة في الجولات الثلاث الأولى، بعدما خسر مباراتين على ملعبه أمام الجزيرة والشارقة وخارج أرضه أمام بني ياس، ولكن تمكن الجهاز الفني من إعادة ترتيب أوراق الفريق وتحسن مردود اللاعبين والنتائج بشكل كبير في الجولات الثلاث الأخيرة». وعن الإثارة الكبيرة التي شهدتها مباراة شباب الأهلي، قال: «كانت مباراة صعبة وقوية أمام فريق من أفضل أندية المسابقة، وحامل لقب النسخة الماضية، وصراحة كان المنافس الطرف الأفضل في الشوط الأول وتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف، ما جعل مهمتنا صعبة للغاية».

وأكمل: «في الشوط الثاني ركزنا على التخلص من مرارة هذا التأخر ولعبنا بشكل رائع، وبالتأكيد طرد لاعب شباب الأهلي، ميليفوييفيتش كان نقطة التحول، خصوصاً أنه جاء في توقيت مبكر في الدقيقة 53، وأحرزنا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 60 و66، بينما كان لدينا فرصة إحراز الرابع وتحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة من اللقاء، عقب طرد لاعب شباب الأهلي سالمين خميس، ولكن بشكل عام نشعر بالرضا من ناحية عودتنا في النتيجة وحصولنا على نقطة نستحقها دون شك».

وانضم أوغوديلو إلى النصر قادماً من سبيزيا الإيطالي بعقد يمتد حتى 2026. وقال: «إن النصر يجب أن يواصل بالنسق نفسه في المباريات المقبلة»، وأضاف: «يجب أن نواصل الظهور بشكل أقوى في المباريات المقبلة، إذ تنتظرنا مواجهات صعبة، وأرى أن التركيز على كل مباراة بشكل منفصل سيساعدنا بطريقة جيدة على تحسين موقعنا في لائحة الترتيب، لذلك يجب التعامل مع مباراتنا المقبلة أمام البطائح بكل جدية لأنها لن تكون سهلة».

وعن رأيه في كرة الإمارات، قال: «المباريات مثيرة وقوية والمسابقة بشكل عام تشهد تنافساً كبيراً بين أكثر من فريق، ما يجعل جميع المباريات صعبة، وأرى أن جودة اللاعبين المواطنين والأجانب جيدة جداً، ما يؤكد صعوبة التكهن بنتيجة أي مباراة».

وحول تفكيره في اللعب باسم منتخب الإمارات مستقبلاً، قال: «لم يسبق لي اللعب باسم منتخب كولومبيا، وحالياً أنا في الإمارات منذ شهرين فقط، ولكن بالتأكيد أضع ضمن حساباتي وأمنياتي أن ألعب باسم منتخب الإمارات يوماً ما، خصوصاً أني مثلما قلت أحببت المعيشة هنا مع أسرتي ونشعر بارتياح كبير، ولكن حتى أصل إلى هذا الهدف يجب أن أظهر بشكل جيد مع النصر وأن أقدم كل ما لدي».

وتابع: «إنه كان يسمع دائماً عن دبي من أصدقائه، ويتابع التطور العمراني الكبير فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، موضحاً: «عندما جئت إلى هنا ترسخ في ذهني الإبهار الذي كنت أشاهده عبر مقاطع الفيديو والصور، وصراحة على أرض الواقع وجدت كل شيء جميلاً من ناحية جودة الحياة والمعيشة وتوافر كل شيء بصورة رائعة». واختتم تصريحاته بإشادته بجمهور نادي النصر، وطالبه بالاستمرار في دعم الفريق خلال المباريات المقبلة.

• النصر حصل على أربع نقاط من مواجهتي أبرز فريقين منافسين على لقب الدوري شباب الأهلي والعين.

مراوغات ناجحة

حقق لاعب النصر أغوديلو أعلى عدد من المراوغات الناجحة في مباراة واحدة، بعدما راوغ لاعبي شباب الأهلي ثماني مرات، وهو أعلى رقم للاعب في مباراة بدوري الموسم الحالي.

