خيول «غودولفين» تنتزع ثنائية الفوز في سباقات الفئة الأولى في أستراليا وبريطانيا

واصلت خيول فريق «غودولفين» العالمي تألقها على الساحة الدولية، بحصد ثنائية الفوز في سباقات الفئة الأولى في أستراليا وبريطانيا، أمس.

وأهدى المهر «توم كيتن» فريق «غودولفين» ومدربه جيمس كمنغز، لقب سباق «سبرنغ شامبيون ستيكس» لخيول الفئة الأولى لعمر الثلاث سنوات ومسافة 2000 متر عشبي، على مضمار «رويال راندويك» الأسترالي. وأضاف «توم كيتن» الانتصار الرابع في مسيرته، والأول له ضمن الفئة الأولى، كما أهدى مدربه كمنغز الانتصار 41 في مسيرته على صعيد سباقات الفئة الأولى.

واستطاع الفارس آدم هايونيماس، قيادة «توم كيتن» لتحقيق انطلاقة قوية، وتعويض تحدي بداية السباق من البوابة الأولى، ووضع المهر خلال المراحل الأولى على مقربة من خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان له عند دخول المنعطف الأخير لمضمار «رويال راندويك» متجاوزاً منافسيه، لينفرد بالصدارة في 200 متر الأخيرة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن دقيقتين وثانية واحدة و28 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن صاحب المركز الثاني المهر الأسترالي «كاب فيرات»، وحل ثالثاً المهر «جانباري».

وفي السباق الثاني في بريطانيا، تمكن «إينشانت ويزدوم» على مضمار «دونكاستر»، وبإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، من انتزاع لقب سباق «فيوتشرتي تروفي» لمسافة 1600 متر.

• أحرز «توم كيتن» الانتصار الرابع في مسيرته، والأول له ضمن سباقات الفئة الأولى.