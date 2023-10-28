العين والشارقة يواجهان «الصقور» و«السماوي» بقوة «الدفع الآسيوي»

يعود العين والشارقة، إلى الظهور المحلي، عقب تألقهما الآسيوي بالفوز على الفيحاء 4/1 وناساف الأوزبكي بهدف دون رد على الترتيب، ليلتقيا اليوم مع فريقي الإمارات وبني ياس ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، في حين يحل الجزيرة ضيفاً ثقيلاً على خورفكان.

ويستقبل العين (12 نقطة) «الصقور» (5 نقاط) الساعة 4:45 عصراً في مواجهة يسعى فيها «الزعيم» للعودة إلى سكة الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام النصر. ويدخل العين المواجهة بمعنويات عالية بعد الفوز الآسيوي الكبير.

ويرجح فارق الخبرات كفة العين، بوجود لابا كودجو وكاكو وسفيان رحيمي والحارس خالد عيسى وآخرين، بينما فريق الإمارات لديه نجمان إسبانيان عالميان، هما الثنائي ألكاسير وإنييستا.

وفي مباراة ثانية، يأمل الشارقة (9 نقاط) أن يبتسم له ملعبه على الصعيد المحلي بعد أن أنصفه خارجياً بالفوز على الفيصلي وناساف، وذلك حين يستقبل بني ياس (7 نقاط) الساعة 7:30 مساء. وعلى «الملك» الحذر من «السماوي» الفائز في الجولة الماضية على الوحدة 2/1. ويريد الشارقة بشدة تحقيق الفوز محلياً على ملعبه، حيث لم يفز فيه هذا الموسم سواء في الدوري أو الكأس. وكان الشارقة قد تغلب على «الصقور» في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف وهي النتيجة التي أحيت آماله في المنافسة من جديد، لهذا سيعمل الشارقة ومدربه أولاريو كوزمين على عدم فقدان أي نقطة في الجولات المقبلة لمواصلة تقليص الفارق مع المتصدرين الكبار.

وفي المباراة الثالثة، تبدو حظوظ الجزيرة (10 نقاط) أكبر أمام مضيفه خورفكان، حيث يسعى الجزيرة بقيادة مدربه الهولندي دي بور، لعدم فقدان أي نقطة في مسعاه لمزاحمة فرق الصدارة، والبقاء قريباً من دائرة المنافسة على اللقب.

وتتعزز صفوف الجزيرة بعودة المهاجم الدولي علي مبخوت، الذي لم يظهر في مباراة شباب الأهلي الماضية لظروف مرضية أبعدته عن اللقاء.

في المقابل، يبدو خورفكان (4 نقاط) في وضعية صعبة، حيث بات مطالباً بشدة باقتناص أي نقطة حتى لا يظل تحت خطر الهبوط. وكان قد خسر في الجولة الماضية من البطائح 1/3 وهي الخسارة التي خلفت شائعات عن قرب تولي المدرب المصري، أيمن الرمادي مسؤولية القيادة الفنية لخورفكان بعد تلك المباراة خلفاً للمدرب الإسباني الحالي، جيرارد زاراجوسا، حيث زادت الضغوط كثيراً على المدرب من أجل تصحيح الوضع.

• الشارقة يسعى اليوم لتحقيق الفوز الأول على ملعبه في الدوري.