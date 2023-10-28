«توم كيتن» لـ «غودولفين» يطلب لقب «سبرنغ شامبيون ستيكس» في أستراليا

يدفع فريق «غودولفين» العالمي، اليوم، باثنين من خيرة المهور، للظفر بألقاب سباقات الفئة الأولى، التي يستضيفها كل من مضماري «رويال راندويك» الأسترالي، و«دونكاستر» البريطاني.

ويطلب المهر «توم كيتن» بإشراف المدرب جميس كمنغز، انتصاره الأول في سباقات الفئة الأولى، حين ينشد على مضمار «رويال راندويك» لقب سباق «سبرنغ شامبيون ستيكس» لمسافة 2000 متر عشبي.

ويسعى المهر «إينشانت ويزدوم» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، في «دونكاستر» لانتصاره الرابع في مسيرته والأول له في سباقات الفئة الأولى، حين يخوض تحدي سباق «فيوتشرتي تروفي» لمسافة 1600 متر.

ويستند «توم كيتن» على قدراته الاندفاعية التي قادته لتحقيق ثلاثة انتصارات في تسع مشاركات، بينها انتزاعه أغسطس الماضي لقب سباق «آب أند كمنغ ستيكس» للفئة الثالثة على مضمار «روزهيل» الأسترالي. بدوره تم إلحاق «إينشانت ويزدوم» بقائمة المنافسين على لقب «فيوتشرتي تروفي» بعد فوزه القوي بلقب سباق «طيران الإمارات أوتم ستيكس» للفئة الثالثة الذي جرى في وقت مبكر من هذا الشهر ضمن مهرجان «دبي أبطال المستقبل» على مضمار «نيوماركت».