قمة الذيد والعروبة في واجهة دوري «الهواة»

تنطلق عند الخامسة من مساء اليوم منافسات الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى، إذ تنتظر فرق الواجهة مباريات صعبة بسبب التغييرات الفنية التي شهدتها الأندية، وتقام اليوم أربع مباريات، إذ يلعب الفجيرة مع الظفرة، والذيد مع العروبة، ودبا الفجيرة مع غلف يونايتد، والرمس مع «غلف إف سي»، وتستكمل غداً بمواجهات دبا الحصن مع العربي، ومسافي مع الحمرية، وسيتي مع التعاون، ومصفوت مع الجزيرة الحمراء. ويتصدر العروبة الترتيب برصيد 16 نقطة، يليه الظفرة 14 نقطة، ثم دبا الحصن ويونايتد (10)، والتعاون (9)، ودبا الفجيرة، والعربي، والجزيرة الحمراء (8 نقاط)، ومسافي، والذيد، وغلف يونايتد (7 نقاط)، والحمرية (6 نقاط)، والفجيرة ومصفوت لكل منهما (5 نقاط)، و«غلف إف سي»، ثم سيتي (4 نقاط)، وأخيراً الرمس برصيد نقطتين. وتتميز الجولة الحالية بعدد من المباريات التي ستؤثر نتيجتها في صدارة الترتيب واختلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الترتيب، وتُعدّ مباراة المتصدر العروبة مع مستضيفه الذيد قمة كروية لتشابه أداء الفريقين في خطط اللعب، خصوصاً على مستوى التركيز والهجمات المرتدة. وتُعدّ مواجهة دبا الفجيرة مع غلف يونايتد من المباريات المهمة أيضاً، كونها ستكون أول فرصة لمدرب «النواخذة» الجديد، الصربي زوران، لتحقيق أول انتصاراته في الموسم الكروي الحالي أمام منافس نجح في تقديم مستويات مميزة، خصوصاً في الجولة الماضية عندما هزم الرمس. ويدرك فريقا دبا الحصن والعربي أهمية المباراة التي ستجمعهما، إذ إن فوز دبا الحصن سيعزز وجوده في المركز الثالث، بينما فوز فريق العربي سيعيده إلى مركز متقدم. وتُعدّ مباراة الفجيرة مع الظفرة إحدى أهم مباريات الجولة، لأن أي نتيجة غير الفوز لن تخدم الفريقين، حيث يطمح الفجيرة إلى تحقيق الفوز بعد توقف نغمة الانتصارات منذ الجولة الأولى.